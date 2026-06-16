Hình ảnh thiên hà Sứa JO201 qua ống kính Hubble

NASA đã chia sẻ hình ảnh về "Thiên hà Sứa" được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble. Thiên hà này được đặt tên là JO201, nằm trong chòm sao Cetus và được đặt tên theo quái vật biển trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Nó cách Trái đất chúng ta khoảng 700 triệu năm ánh sáng.

Ước tính thiên hà JO201 có thể đã mất khoảng 50% khối lượng của nó khi từng trải qua các quá trình bong tróc cấu trúc do áp suất va chạm. Ảnh: @NASA.

Theo báo cáo mới, bức ảnh này được chụp bởi Camera Trường Rộng 3 (WFC3) của Kính viễn vọng Không gian Hubble. Qua ống kính, thiên hà JO201 có hình dạng giống con sứa, với những xúc tu sao kéo dài phía sau, lơ lửng trong bóng tối. Những xúc tu màu xanh lam này trôi nổi bên dưới lõi thiên hà, tạo nên vẻ ngoài giống sứa của nó.

Khi thiên hà JO201 di chuyển trong không gian giữa các thiên hà lân cận, lực cản bên ngoài xé toạc khí của thiên hà này, trong một quá trình được gọi là tước khí do áp suất va chạm, để lại những xúc tu vật chất kéo dài phía sau, tạo thành những vệt giống xúc tu được chiếu sáng bởi các cụm sao đang hình thành xung quanh.

Theo các nghiên cứu, ước tính thiên hà JO201 có thể đã mất khoảng 50% khối lượng của nó khi từng trải qua các quá trình bong tróc cấu trúc do áp suất va chạm.