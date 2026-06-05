Hà Nội tuyển sinh bằng GIS: Bản đồ thông minh nhưng hạ tầng vẫn là điểm nghẽn [Kỳ 2]

Sau khi chính thức áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Hà Nội kỳ vọng tạo ra một bước tiến mới trong công tác phân tuyến học sinh. Nếu như trước đây việc xác định trường học chủ yếu dựa trên địa giới hành chính, dẫn đến nhiều bất cập khi dân cư dịch chuyển mạnh mẽ giữa các khu vực, thì GIS cho phép cơ quan quản lý nhìn thấy bức tranh dân cư và mạng lưới trường học một cách trực quan, chính xác hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: tphcm.chinhphu.vn

Thông qua dữ liệu số hóa về nơi cư trú của học sinh, vị trí các cơ sở giáo dục, khả năng tiếp nhận của từng trường và khoảng cách di chuyển, hệ thống có thể tự động đề xuất phương án phân tuyến phù hợp. Điều này giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công cho các phòng giáo dục và hạn chế những sai sót trong quá trình xét tuyển.

Giá trị lớn nhất của GIS không nằm ở việc "xếp học sinh vào trường nào", mà ở khả năng cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục dài hạn. Khi toàn bộ thông tin về mật độ dân cư, số lượng trẻ trong độ tuổi đi học và năng lực tiếp nhận của các trường được hiển thị trên bản đồ số, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng nhận diện những khu vực đang chịu áp lực quá tải hoặc những nơi còn dư thừa cơ sở vật chất.

Nói cách khác, GIS giống như một "bản đồ sức khỏe" của hệ thống giáo dục, giúp thành phố đưa ra các quyết định chính xác hơn thay vì chỉ có phản ứng thụ động khi tình trạng quá tải đã xảy ra.

Nhiều khu vực vẫn "khát" trường học dù có GIS

Tuy nhiên, việc áp dụng GIS không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề về tuyển sinh sẽ được giải quyết.

Tại nhiều quận nội thành như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hà Đông hay một số khu vực thuộc Cầu Giấy, áp lực dân số học đường đã tồn tại trong nhiều năm qua. Hàng loạt khu đô thị mới mọc lên với tốc độ nhanh chóng kéo theo lượng lớn trẻ em trong độ tuổi đến trường, trong khi số lượng trường học tăng chậm hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh đó, GIS có thể xác định chính xác nơi nào đang thiếu trường học, nhưng không thể tạo ra thêm phòng học hay giáo viên. Nếu một khu vực có 5.000 học sinh cần tuyển sinh nhưng tổng chỉ tiêu của các trường lân cận chỉ đáp ứng được 3.500 em, hệ thống vẫn buộc phải phân bổ học sinh tới những cơ sở xa hơn hoặc tổ chức học với quy mô đông hơn.

Nhiều phụ huynh vì vậy cho rằng GIS chỉ giải quyết phần "kỹ thuật phân chia", còn gốc rễ của bài toán vẫn là sự thiếu hụt hạ tầng giáo dục. Khi nguồn cung trường học chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế, bất kỳ phương thức phân tuyến nào cũng khó có thể làm hài lòng tất cả các bên.

Khi tốc độ xây trường không theo kịp tốc độ tăng dân số

Một trong những thách thức lớn nhất của Hà Nội hiện nay là tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh hơn khả năng phát triển hạ tầng giáo dục.

Trong nhiều khu đô thị mới, các tòa chung cư được đưa vào sử dụng chỉ sau vài năm xây dựng, nhưng trường học lại thường xuất hiện chậm hơn do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư hoặc nguồn vốn. Kết quả là số lượng học sinh tăng đột biến trong thời gian ngắn, tạo áp lực rất lớn lên các trường hiện hữu.

Nhiều địa phương phải tăng sĩ số học sinh/lớp, tăng số lớp trong một trường mới có thể đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh trong khu vực quá tải.

﻿Nguồn: giaoducthoidai.vn

Dữ liệu từ GIS sẽ giúp thành phố dự báo tốt hơn nhu cầu trường lớp trong tương lai. Khi biết chính xác khu vực nào đang có tốc độ gia tăng dân số nhanh, cơ quan quản lý có thể chủ động quy hoạch đất giáo dục và bố trí nguồn lực đầu tư sớm hơn.

Tuy nhiên, từ dữ liệu đến thực tế vẫn là một khoảng cách dài. Việc xây dựng một trường học mới thường mất nhiều năm từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến thi công. Trong khi đó, dân số có thể tăng lên chỉ sau một vài dự án nhà ở được hoàn thành.

Điều này cho thấy GIS là công cụ hỗ trợ quy hoạch hiệu quả, nhưng không thể thay thế vai trò của các chính sách đầu tư hạ tầng giáo dục.

GIS có làm giảm sức nóng của các trường "điểm"?

Một câu hỏi được nhiều phụ huynh đặt ra là liệu GIS có thể làm giảm tình trạng tập trung vào các trường được xem là "điểm" hay không.

Trên thực tế, nguyên nhân khiến một số trường luôn trong tình trạng quá tải không chỉ xuất phát từ vị trí địa lý mà còn từ sự chênh lệch về chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thành tích học tập giữa các trường.

GIS có thể giúp phân bổ học sinh theo nguyên tắc gần nơi cư trú hơn, từ đó hạn chế việc dồn quá nhiều hồ sơ vào một số cơ sở nhất định. Tuy nhiên, hệ thống không thể làm thay đổi ngay lập tức nhận thức của phụ huynh về chất lượng trường học.

Nếu khoảng cách về chất lượng giữa các trường vẫn còn lớn, nhiều gia đình sẽ tiếp tục tìm cách đưa con vào những cơ sở được đánh giá cao hơn, bất kể việc tuyển sinh được thực hiện bằng bản đồ số hay phương thức truyền thống.

Một số chuyên gia giáo dục nhận định GIS có thể góp phần giảm áp lực cho các trường "điểm", nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Về lâu dài, giải pháp bền vững vẫn là nâng chất lượng đồng đều giữa các trường trong cùng địa bàn để phụ huynh yên tâm cho con học tại trường gần nhà.

Muốn giải quyết quá tải, Hà Nội cần gì ngoài GIS?

Việc đưa GIS vào tuyển sinh là một bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình chuyển đổi số ngành giáo dục. Hệ thống giúp tăng tính minh bạch, giảm phụ thuộc vào yếu tố chủ quan và cung cấp dữ liệu quan trọng cho công tác quy hoạch.

Tuy nhiên, GIS không phải là "chiếc đũa thần" có thể giải quyết ngay tình trạng quá tải trường học.

Để xử lý tận gốc vấn đề, Hà Nội cần đồng thời thực hiện nhiều giải pháp khác như đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học tại các khu dân cư mới, bảo đảm quỹ đất giáo dục trong quy hoạch đô thị, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường còn khó khăn và từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ GIS cần được sử dụng như một công cụ dự báo dài hạn thay vì chỉ phục vụ mùa tuyển sinh. Khi kết hợp giữa dữ liệu dân cư, quy hoạch đô thị và chiến lược phát triển giáo dục, thành phố có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị trường lớp trước khi áp lực quá tải xuất hiện.

GIS có thể giúp Hà Nội nhìn rõ vấn đề hơn. Nhưng để giải quyết được vấn đề đó, thành phố vẫn cần thêm những lớp hạ tầng, nguồn lực và chính sách phù hợp phía sau tấm bản đồ số.