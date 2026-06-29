[GALLERY] Người dân khám phá triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Học bổng lớn cho sinh viên ngành STEM trong chương trình mới của Bộ GD&ĐT Học bổng từ 3,7 triệu đến 7,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật chiến lược và chương trình đào tạo tài năng.

Cháy nhà máy lọc dầu ở Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu lớn ở Nga.

4 người thiệt mạng vì lũ lụt ở Mỹ Theo Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt gây ra bởi các trận mưa lớn tại bang này.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đe dọa thỏa thuận tạm thời Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đang đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.400 Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kép ở Venezuela đã tăng lên 1.430 người.

Bắt giữ 51 người trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ của Metaland Công an TP HCM bắt giữ 51 người liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, điều tra mở rộng các hoạt động của Công ty Metaland và các pháp nhân liên quan.

Nội dung thỏa thuận khung giữa Mỹ, Israel và Lebanon Theo thỏa thuận này, Israel sẽ rút quân khỏi Lebanon với điều kiện lực lượng Hezbollah tại Lebanon giải giáp vũ khí.

Cuộc sống khắc nghiệt của người dân thành phố cổ Tyre, Lebanon trong xung đột Người dân Tyre sống trong hoang tàn, lo sợ chiến tranh, di tích lịch sử bị tàn phá, và các bệnh viện đối mặt nguy hiểm do các cuộc không kích của Israel.