Dự đoán Bỉ vs Ai Cập: Đại diện châu Âu nhỉnh hơn

Đội tuyển Bỉ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Ai Cập trên sân Seattle Stadium. Đây được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý của lượt trận mở màn bảng G khi hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, sự hiện diện của Mohamed Salah khiến Ai Cập luôn là đối thủ tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ.

Thông tin trận đấu Trận đấu: Bỉ vs Ai Cập Bảng đấu: Bảng G World Cup 2026 Địa điểm: Seattle Stadium (Seattle, Mỹ) Thời gian: 02h00 ngày 16/06/2026

Bỉ kỳ vọng vào thế hệ kế cận của "thế hệ vàng"

Sau khi thế hệ vàng với Eden Hazard, Jan Vertonghen hay Toby Alderweireld lần lượt chia tay đội tuyển, Bỉ bước vào giai đoạn chuyển giao nhưng vẫn sở hữu đội hình rất chất lượng.

Ngôi sao số một của Quỷ đỏ hiện nay là Kevin De Bruyne. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền vệ này vẫn là bộ não trong lối chơi của đội tuyển Bỉ nhờ khả năng điều tiết, sáng tạo và tung ra những đường chuyền quyết định.

Bỉ kỳ vọng vào thế hệ kế cận của "thế hệ vàng"

Trên hàng công, Romelu Lukaku tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất với khả năng săn bàn đã được khẳng định. Bên cạnh đó, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Lois Openda và Charles De Ketelaere mang đến sự tốc độ và đột biến.

Ở hàng thủ, Wout Faes cùng Zeno Debast được kỳ vọng trở thành những thủ lĩnh mới trong hệ thống phòng ngự.

Điểm mạnh của Bỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công đa dạng và kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn.

Ai Cập trông chờ cảm hứng từ Mohamed Salah

Ai Cập tiếp tục là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Phi nhờ sở hữu Mohamed Salah - ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

Dù đã ngoài 30 tuổi, Salah vẫn là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần của "Những Pharaoh". Tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn của cầu thủ này sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của Ai Cập.

Ai Cập trông chờ cảm hứng từ Mohamed Salah

Bên cạnh Salah, đội bóng Bắc Phi còn sở hữu những gương mặt đáng chú ý như Mostafa Mohamed, Omar Marmoush, Mohamed Abdelmonem và Hamdi Fathi.

Ai Cập thường thi đấu với hệ thống phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn trước khi tận dụng những pha phản công tốc độ. Đây là lối chơi từng giúp họ gây khó khăn cho nhiều đội tuyển lớn.

Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của Ai Cập vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Bỉ, đặc biệt ở khu vực giữa sân.

Lịch sử đối đầu

Lần đối đầu đáng chú ý nhất giữa hai đội là trận giao hữu trước World Cup 2022. Khi đó, Ai Cập bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ.

Tuy nhiên, kết quả đó diễn ra trong bối cảnh Bỉ thử nghiệm đội hình và không phản ánh đầy đủ tương quan sức mạnh hiện tại.

Tại các giải đấu chính thức, hai đội chưa có nhiều lần chạm trán đáng chú ý.

Dự kiến đội hình ra sân Bỉ (4-2-3-1) Thibaut COURTOIS, Thomas MEUNIER, Timothy CASTAGNE, Brandon MECHELE, Axel WITSEL, Youri TIELEMANS, Amadou ONANA, Diego MOREIRA, Leandro TROSSARD, Jeremy DOKU, Romelu LUKAKU Ai Cập (4-3-3) Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Hegazi, Mohamed Hamdy; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

Dự đoán kết quả

Bỉ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, Ai Cập sở hữu những cầu thủ có thể tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc, đặc biệt là Mohamed Salah.

Nhiều khả năng Bỉ sẽ chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công từ tuyến giữa dưới sự dẫn dắt của Kevin De Bruyne. Trong khi đó, Ai Cập sẽ chờ đợi cơ hội phản công thông qua tốc độ của Salah và Marmoush.

Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, Quỷ đỏ vẫn đủ khả năng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số

Bỉ 2-1 Ai Cập

Tỷ lệ dự đoán

Bỉ thắng: 56%

Hòa: 25%

Ai Cập thắng: 19%

Một chiến thắng trước Ai Cập sẽ giúp Bỉ tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng G, nơi còn có sự hiện diện của Iran và New Zealand.