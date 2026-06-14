Dự đoán Hà Lan vs Nhật Bản: Kubo có thể tạo bất ngờ?

Thông tin trận đấu Trận đấu: Hà Lan vs Nhật Bản Bảng đấu: Bảng F World Cup 2026 Địa điểm: Dallas Stadium (Dallas, Mỹ) Thời gian: 03h00 ngày 15/06/2026

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026 là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản trên sân Dallas Stadium. Đây được xem là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá giàu bản sắc, nơi sức mạnh, thể hình và kinh nghiệm của Hà Lan đối đầu với tốc độ, kỹ thuật cùng tính kỷ luật của đại diện châu Á.

Với chất lượng đội hình vượt trội và vị thế của một ứng viên hàng đầu tại giải đấu, Hà Lan được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Nhật Bản đã nhiều lần chứng minh khả năng tạo bất ngờ trước các ông lớn châu Âu tại các kỳ World Cup gần đây.

Hà Lan sở hữu đội hình đồng đều ở cả ba tuyến

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022 và EURO 2024, đội tuyển Hà Lan tiếp tục bước vào World Cup 2026 với tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

HLV Ronald Koeman đang sở hữu lực lượng có chiều sâu và chất lượng thuộc nhóm mạnh nhất châu Âu. Nơi hàng thủ, đội trưởng Virgil van Dijk vẫn là chốt chặn đáng tin cậy với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh anh là những cầu thủ chất lượng như Nathan Ake hay Stefan de Vrij.

Hà Lan sở hữu đội hình đồng đều ở cả ba tuyến

Ở tuyến giữa, Frenkie de Jong tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng với khả năng điều tiết và kiểm soát thế trận. Hỗ trợ cho anh là Tijjani Reijnders và Ryan Gravenberch - những tiền vệ giàu năng lượng và khả năng tranh chấp.

Trên hàng công, Cody Gakpo, Donyell Malen và Joshua Zirkzee mang đến sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Điểm mạnh của Hà Lan là khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công mạch lạc và những tình huống bóng bổng rất nguy hiểm.

Nhật Bản tiếp tục là niềm tự hào của bóng đá châu Á

Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với vị thế đội tuyển hàng đầu châu Á sau những chiến tích trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022.

"Samurai Xanh" hiện sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá mạnh nhất lịch sử. Phần lớn các trụ cột đang thi đấu tại những giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Nhật Bản tiếp tục là niềm tự hào của bóng đá châu Á

Những ngôi sao nổi bật nhất gồm Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada, Ritsu Doan và trung vệ Ko Itakura.

Điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản là tốc độ, kỹ thuật, khả năng di chuyển không bóng cùng tính tổ chức rất cao. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu thường gây khó khăn cho các đối thủ mạnh nhờ lối chơi pressing linh hoạt và phản công sắc bén.

Tuy nhiên, hạn chế của Nhật Bản vẫn nằm ở thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi trước các đội tuyển châu Âu giàu sức mạnh.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Khi đó Hà Lan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Wesley Sneijder.

Ngoài ra, hai đội còn có một số trận giao hữu quốc tế với thành tích nghiêng nhẹ về phía đại diện châu Âu.

Dù vậy, khoảng cách trình độ giữa hai đội hiện nay không còn lớn như hơn một thập niên trước khi Nhật Bản đã có bước phát triển vượt bậc.

Dự kiến đội hình ra sân Hà Lan (4-3-3) Bart Verbruggen; Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Ian Maatsen; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Depay, Joshua Zirkzee, Cody Gakpo. Nhật Bản (4-2-3-1) Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Ao Tanaka, Hidemasa Morita; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma; Takefusa Kubo.

Dự đoán kết quả

Nhật Bản chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện châu Á sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và có đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào.

Tuy nhiên, xét về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chất lượng cá nhân, Hà Lan vẫn nhỉnh hơn đôi chút.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra với thế trận giằng co trong phần lớn thời gian. Sự khác biệt có thể đến từ những tình huống cố định hoặc khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao bên phía "Cơn lốc màu da cam".

Dự đoán tỷ số

Hà Lan 2-1 Nhật Bản

Tỷ lệ dự đoán

Hà Lan thắng: 52%

Hòa: 27%

Nhật Bản thắng: 21%

Nếu giành chiến thắng trong ngày ra quân, Hà Lan sẽ tạo lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng F, nơi còn có sự góp mặt của Thụy Điển và Tunisia.