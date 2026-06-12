Đề và gợi ý đáp án môn Tin học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 12/6, thí sinh 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn theo đúng kế hoạch. Tất cả các môn tự chọn đều được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút mỗi môn.

Năm nay, môn Tin học có 18.691 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2025 có 7.716 thí sinh).

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Thí sinh hoàn thành bài thi tự chọn. Ảnh Bình Nguyên

Đề và gợi ý đáp án môn Tin học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Mã đề 0525 do tuyensinh 247 thực hiện như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.

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