Đề và đáp án môn Giáo dục kinh tế & pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT- Mã 1007

Ở ngày thi thứ 2, ngày 12/6, nhiều thí sinh chọn bài thi Giáo dục kinh tế và Pháp luật, thời gian làm bài 50 phút với hình thức thi trắc nghiệm.

Năm nay, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (năm 2025 là 252.083 thí sinh).

Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.

Gợi ý đáp án đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Mã đề 1007

Gợi ý đáp án đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mã đề 1007 do tuyensinh 247 thực hiện như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.