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Đề và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã 1138 thi THPT 2026

Bình Nguyên

Cập nhật Đề và gợi ý đáp án môn thi Tiếng Anh năm 2026- mã 1138, giúp thí sinh tham khảo và chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh sắp tới.

Sáng nay (12/6), hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Năm nay có hơn 347.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, ít hơn năm trước khoảng 17.000 em.

Trong kỳ thi năm ngoái, cả nước có 141 thí sinh đạt điểm 10 tiếng Anh. Điểm trung bình môn này là 5,38, còn điểm trung vị là 5,25.

Năm nay, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

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Hơn 129.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Dưới đây là đáp án môn Tiếng Anh mã 1138 thi tốt nghiệp THPT 2026 kèm đề thi Tiếng Anh mã 1138

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Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.
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