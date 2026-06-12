Nhiều môn tự chọn ở ngày thi cuối khó đạt điểm cao
Bình Nguyên
Ngày 12/6, các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với các môn tự chọn. Thí sinh chia sẻ đề thi một số môn hơi khó.
Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt.
Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Bạn Minh Ngọc và nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt, đề khó với học sinh học lực bình thường.
Em Kiều Ngân, học sinh Trường THPT Phúc Lợi cho biết, Giáo dục kinh tế và pháp luật và Tiếng Anh đề đều khó, em chỉ đạt 6-7 điểm. Em chọn môn này vì nghĩ dễ học và thi dễ đỗ tốt nghiệp.
Ngày thi cuối, phụ huynh đồng hành cùng con để động viên con hoàn thành tốt bài thi.
Bạn Quốc Việt, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chọn thi môn Lý và tiếng Anh. Môn Lý theo em rất khó, để đạt 8 điểm hơi khó, còn môn Tiếng Anh làm được khoảng 7 điểm.