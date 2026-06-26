Chuyến tàu đặc biệt giúp y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai di chuyển dễ dàng hơn

Sáng 26/6, nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã có trải nghiệm đặc biệt khi lựa chọn tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội đến cơ sở 2 tại Ninh Bình làm việc. Chuyến tàu chuyên biệt đầu tiên được đưa vào khai thác không chỉ giúp rút ngắn thời gian đi lại mà còn mang đến sự thuận tiện, thoải mái cho đội ngũ cán bộ y tế.

Đoàn tàu PL1/ PL2 sẽ trở thành phương tiện để các Y bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai di chuyển từ Hà Nội tới cơ sở mới ở Ninh Bình bắt đầu từ ngày 26/6.

Đúng 6h15, đoàn tàu mang số hiệu PL1 rời ga Hà Nội, khởi đầu cho mô hình vận chuyển chuyên biệt dành riêng cho cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai. Theo kế hoạch, tàu dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Từ đây, bệnh viện bố trí xe trung chuyển đưa cán bộ, nhân viên tới cơ sở 2 để làm việc.

Nhiều y bác sĩ cho biết việc di chuyển bằng tàu hỏa mang lại cảm giác thoải mái hơn so với đi ô tô đường dài. Hành khách có thể tranh thủ ăn sáng, nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị công việc ngay trên tàu trước khi bắt đầu ca làm việc.

Nhiều y bác sĩ cho biết việc di chuyển bằng tàu hỏa mang lại cảm giác thoải mái hơn so với đi ô tô đường dài.

Phát biểu tại lễ ra mắt đoàn tàu, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai là một biểu tượng của nền y học Việt Nam, nơi đội ngũ thầy thuốc đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

Theo ông Mạnh, khi cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đi vào hoạt động, nhu cầu đi lại thường xuyên của đội ngũ y bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình ngày càng lớn. Vì vậy, ngành đường sắt đã xây dựng biểu đồ chạy tàu riêng nhằm bảo đảm hành trình an toàn, đúng giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ y tế yên tâm công tác.

Đông đảo cán bộ, Y bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai đã chào đón sự xuất hiện của chuyến tàu đặc biệt PL1/ LP2 trong sáng ngày 26/6.

Đoàn tàu PL1/PL2 gồm 10 toa xe, được chuẩn bị đồng bộ từ đầu máy, phương tiện đến hạ tầng phục vụ. Tuyến tàu chỉ đón, trả khách tại ba ga gồm Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý, giúp tối ưu thời gian di chuyển xuống còn khoảng 1 giờ 10 phút.

Ở chiều ngược lại, tàu PL2 xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30, đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên bệnh viện sau giờ làm việc.

Các Y bác sĩ sẽ xuống Ga Phủ Lý để di chuyển tới bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đôi tàu PL1/PL2 sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên hành trình Hà Nội - Phủ Lý và ngược lại. Mô hình này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đồng thời tạo điều kiện để người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.