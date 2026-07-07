Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Trường chuyên Tuyên Quang.

Theo kết luận, Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương, nghiêm túc vào cuộc xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai đối với kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang cũng như trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xử lý phải phân định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất và mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đồng thời đề xuất phương án khắc phục hậu quả đúng quy chế thi và quy định pháp luật, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, nhưng vẫn giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi.

Hoàn thành phương án bảo đảm quyền lợi thí sinh trước ngày 10/7

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc để xảy ra mất an toàn kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn và tác động đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.

Địa phương phải khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng được giao đánh giá toàn diện, khách quan công tác tổ chức và kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức làm việc với toàn bộ phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án xử lý cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 9/7/2026.

Bên cạnh đó, địa phương phải chủ động họp báo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện (nếu có); đồng thời công khai thông tin phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong ngành Giáo dục và xã hội.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh và hoàn thành trước ngày 10/7/2026.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, đối tượng liên quan cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra cần được sớm công bố chính thức để kịp thời triển khai các phương án khắc phục hậu quả. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định, giữ vững tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, đồng thời bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; đặc biệt lưu ý áp dụng các phương án có lợi, bảo đảm quyền học tập hợp pháp, chính đáng của thí sinh theo quy định.

Rà soát kết quả thi trên toàn quốc

Đối với công tác quản lý kỳ thi trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa phương. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường phải kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức kỳ thi; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu như sử dụng máy quét cầm tay, lắp đặt camera tại phòng thi, siết chặt công tác nhân sự tham gia kỳ thi; ban hành văn bản chấn chỉnh các địa phương, cơ sở giáo dục nhằm ngăn chặn, không để tái diễn các hành vi vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7, kết quả thi của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo thống kê, hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên; trong đó hơn 140 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm thí sinh này đạt 9,58 - mức cao nhất cả nước.

Liên quan vụ việc, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra hành vi liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.