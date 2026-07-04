Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trưa 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ đã thông tin về kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra cùng ngày.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức điều hành, tháo gỡ các điểm nghẽn và cụ thể hóa trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong thông tin về tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2026. Ảnh: VGP/QP.

Đây cũng là hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2026; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, tập trung khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, Chính phủ khóa XVI dù mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; có những cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời và mang lại kết quả thiết thực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì tích cực, với công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; dịch vụ; du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt.

GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%. Có 9 địa phương, chiếm khoảng 18,6% GDP cả nước, đạt mức tăng trưởng hai con số, gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Tây Ninh.

Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, mặc dù đã thực hiện miễn, giảm thuế khoảng 89 nghìn tỷ đồng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng; số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao hơn số doanh nghiệp rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của nền kinh tế.

Nhiều chuyển biến về hạ tầng, cải cách thể chế và chuyển đổi số

Theo Chính phủ, phát triển hạ tầng tiếp tục có nhiều đột phá với việc khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược; chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà ở chính sách. Nhiều dự án, vụ việc tồn đọng kéo dài cũng được tập trung xử lý.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn được đẩy mạnh. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật, xử lý các dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn.

Lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả mới, đặc biệt trong phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và kinh tế số. Chất lượng và số lượng dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng lên.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, việc đầu tư xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đào tạo nguồn nhân lực mới, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện tích cực.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế đất nước và tạo thêm không gian phát triển.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng ít nhất 10%

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng đầu năm; tăng trưởng giữa các địa phương chưa đồng đều.

Cơ cấu thương mại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn; sức cầu trong nước chưa thực sự khởi sắc.

Môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính còn cao. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại một số nơi còn lúng túng, trong khi đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến nước ta. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần quyết liệt hơn nữa để thực hiện các mục tiêu phát triển, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ xây dựng một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra".

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; coi năng lực thực thi là một trong những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công; khơi thông đầu tư tư nhân; nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; bảo vệ thị trường xuất khẩu; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt; phát triển văn hóa, xã hội và con người; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển năm 2027 ngay từ quý III/2026, gắn với tầm nhìn giai đoạn 2026-2030; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động theo tháng, quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, các vấn đề liên ngành và những điểm nghẽn kéo dài; chấm dứt tình trạng chỉ nêu khó khăn mà không có giải pháp xử lý. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư và chủ tịch địa phương; đồng thời khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.