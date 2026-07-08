Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến nhiều khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Kon Tum cũ) xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá trên các tuyến giao thông, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi, tại nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cảnh báo phương tiện lưu thông tuyến quốc lộ phía Tây Quảng Ngãi do sạt lở

Đáng chú ý, trên tuyến Quốc lộ 40B, đoạn qua đèo Măng Rơi thuộc địa phận xã Kon Đào, một lượng lớn đất, đá đã tràn xuống mặt đường, phủ lấp hệ thống thoát nước dọc tuyến. Khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa kéo dài.

Ngoài Quốc lộ 40B, các tuyến Quốc lộ 14, Quốc lộ 14C cùng nhiều tuyến đường tỉnh, đường xã cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhỏ và sạt lở cục bộ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với công an các xã rà soát hiện trường, tổ chức cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình an toàn.

Tại những vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, đồng thời bố trí cán bộ chốt trực để hướng dẫn, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, khu vực có taluy cao cần giảm tốc độ, quan sát kỹ địa hình và các dấu hiệu sạt lở. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi qua các khu vực đã được cảnh báo hoặc phong tỏa nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.