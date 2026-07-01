Cận cảnh Mitsubishi Attrage 2026 - thiết kế "lột xác", từ 445 triệu đồng

Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng–clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân.
Hệ thống AI này giúp chỉ huy cấp quân đoàn Anh rút ngắn chu kỳ lập kế hoạch từ 72 giờ xuống còn 60 phút, đồng thời tăng gấp 10 lần quyết định hạ mục tiêu.
Mẫu xe sedan Toyota Camry đang giảm giá niêm yết tới 140 triệu đồng tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1/7, phiên bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn từ 1,32 tỷ đồng.
Các tay súng đã xông vào một trường trung học ở bang Borno, Nigeria, sát hại một giáo viên và bắt cóc hàng chục học sinh.
Ba ông lớn chíp nhớ này bị khởi kiện tập thể đến lần thứ 3 vì bị cáo buộc bắt tay nhau thao túng giá RAM trên toàn cầu.
LHC tại CERN ngừng hoạt động để chuẩn bị cho phiên bản mới HL-LHC, giúp các nhà vật lý khám phá bí ẩn về Higgs, vật chất tối và phản vật chất.
Hải quân Mỹ tiến thêm một bước trong việc chuyển đổi chiến tranh trên tàu sân bay UAV tiếp dầu Boeing MQ-25A Stingray hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz.
Một công ty luật vận hành bằng AI tại Anh vừa giúp khách hàng thắng kiện đòi hơn 220 triệu đồng, mở ra bước ngoặt mới cho ngành pháp lý thời đại số.
Chủ xe lắp đặt một số phụ kiện chính hãng sẽ không bị coi là cải tạo theo thông tư 30/2026. Thông tư cũng quy định một số trường hợp không phải kiểm định lại.
Nghiên cứu mới về hải quỳ cho thấy hệ miễn dịch có nhiều chiến lược đa dạng để chống virus, mở ra hướng mới trong sinh học tiến hóa.