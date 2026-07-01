Cận cảnh Mitsubishi Attrage 2026 - thiết kế "lột xác", từ 445 triệu đồng

Ấn Độ khánh thành cơ sở sản xuất hydro bằng hạt nhân đầu tiên trên thế giới Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng–clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân.

Quân đội Anh lên kế hoạch tác chiến nhờ vào hệ thống AI Hệ thống AI này giúp chỉ huy cấp quân đoàn Anh rút ngắn chu kỳ lập kế hoạch từ 72 giờ xuống còn 60 phút, đồng thời tăng gấp 10 lần quyết định hạ mục tiêu.

Toyota Camry HEV giảm tới 140 triệu đồng, giá bán ra từ 1,32 tỷ đồng Mẫu xe sedan Toyota Camry đang giảm giá niêm yết tới 140 triệu đồng tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1/7, phiên bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn từ 1,32 tỷ đồng.

Nhóm vũ trang xông vào trường học ở Nigeria, sát hại giáo viên Các tay súng đã xông vào một trường trung học ở bang Borno, Nigeria, sát hại một giáo viên và bắt cóc hàng chục học sinh.

Nghi vấn Samsung, SK Hynix và Micron thao túng giá RAM Ba ông lớn chíp nhớ này bị khởi kiện tập thể đến lần thứ 3 vì bị cáo buộc bắt tay nhau thao túng giá RAM trên toàn cầu.

CERN tạm dừng máy gia tốc để nâng cấp lớn cho LHC LHC tại CERN ngừng hoạt động để chuẩn bị cho phiên bản mới HL-LHC, giúp các nhà vật lý khám phá bí ẩn về Higgs, vật chất tối và phản vật chất.

MQ-25A Stingray vẽ lại bản đồ tác chiến tàu sân bay của Mỹ Hải quân Mỹ tiến thêm một bước trong việc chuyển đổi chiến tranh trên tàu sân bay UAV tiếp dầu Boeing MQ-25A Stingray hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz.

[GALLERY] Công ty luật AI đầu tiên thắng kiện, đòi hơn 220 triệu đồng Một công ty luật vận hành bằng AI tại Anh vừa giúp khách hàng thắng kiện đòi hơn 220 triệu đồng, mở ra bước ngoặt mới cho ngành pháp lý thời đại số.

Từ ngày 1/7/2026. lắp phụ kiện nào lên ôtô không bị coi là "độ xe" Chủ xe lắp đặt một số phụ kiện chính hãng sẽ không bị coi là cải tạo theo thông tư 30/2026. Thông tư cũng quy định một số trường hợp không phải kiểm định lại.