Bọt biển tắm - sinh vật kỳ diệu của đại dương qua hàng trăm triệu năm

T.B (tổng hợp)

Loài bọt biển cổ xưa với khả năng lọc nước, sinh sản linh hoạt và khả năng tái sinh vượt trội.

Một trong những loài động vật cổ xưa nhất. Bọt biển tắm (Spongia officinalis) thuộc Ngành Thân lỗ (Porifera), xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước và được xem là một trong những dạng sống đa bào sớm nhất. Ảnh: Atlantis Diving Centre.
Không có cơ quan nội tạng nhưng vẫn sống hiệu quả. Chúng không có não, tim hay hệ tiêu hóa hoàn chỉnh, nhưng vẫn duy trì sự sống nhờ dòng nước chảy qua cơ thể để lấy oxy và thức ăn. Ảnh: wikimedia.org.
“Máy lọc nước” tự nhiên. Một cá thể bọt biển có thể lọc lượng lớn nước mỗi ngày, hấp thụ vi khuẩn và chất hữu cơ, góp phần làm sạch môi trường biển. Ảnh: wikimedia.org.
Cấu trúc xốp độc đáo. Cơ thể của chúng gồm mạng lưới sợi protein linh hoạt tạo nên độ đàn hồi và khả năng giữ nước. Ảnh: inaturalist.
Từng là “bọt tắm” phổ biến của con người. Trong lịch sử, loài này được thu hoạch và sử dụng rộng rãi làm bọt tắm tự nhiên trước khi các vật liệu tổng hợp ra đời. Ảnh: Mercado Libre.
Khả năng tái sinh đáng kinh ngạc. Nếu bị cắt thành nhiều mảnh, mỗi phần của bọt biển tắm vẫn có thể phát triển thành cá thể mới trong điều kiện phù hợp. Ảnh: wikimedia.org.
Sinh sản linh hoạt. Bọt biển có thể sinh sản cả hữu tính và vô tính, giúp chúng thích nghi tốt với môi trường biến đổi. Ảnh: ftcdn.net.
