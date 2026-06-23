Bố tử vong, con mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh

Ngày 23/6, thông tin từ UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé trai mất tích trên biển Xuân Thành sau sự việc người bố đi cùng được phát hiện đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển. Nạn nhân cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi màu đen, mang áo phao.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là ông N.T.P. (54 tuổi, ở Nghệ An). Nguyên nhân ban đầu được xác định ông P. nghi do đột quỵ trong quá trình tắm biển dẫn đến đuối nước tử vong.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông P. đi tắm biển cùng con trai là N.T.T. (13 tuổi). Tuy nhiên, đến thời điểm gia đình nhận được thông tin ông P. gặp nạn, cháu T. vẫn mất tích.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp bộ đội biên phòng huy động tàu cá, điều ca nô cứu hộ rà soát trên biển, đồng thời bố trí các tổ tìm kiếm dọc bờ, song chưa có kết quả.