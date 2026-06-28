Bỏ bữa tối để xuống cân, giảm mỡ bụng: sai lầm nhiều người mắc

Bàị L.T.H.T, 51 tuổi (Hà Nội) khoe đã giảm được 3 kg sau gần 2 tháng bỏ bữa tối. Bà đang tiếp tục hành trình để đưa cân nặng về mức lý tưởng 50kg và "xóa" mỡ bụng, mỡ nội tạng nhờ nhịn ăn tối.

Nhiều bất lợi cho sức khỏe nếu nhịn bữa tối kéo dài

Theo ThS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, việc bỏ hẳn bữa tối có thể giúp cân nặng giảm trong giai đoạn đầu nhưng đi kèm nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe nếu duy trì kéo dài. Bởi giảm lượng thức ăn nạp vào khiến cơ thể thiếu hụt calo, dẫn đến giảm cân tạm thời.

Bên cạnh đó, glycogen - dạng dự trữ của glucose trong cơ thể - bắt đầu được huy động để tạo năng lượng. Lượng đường trong máu giảm do nhịn ăn kéo dài có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, cáu gắt và giảm khả năng tập trung. Đồng thời, hormone ghrelin - hormone kích thích cảm giác đói - tăng cao khiến người nhịn ăn thường xuyên có cảm giác thèm ăn mạnh hơn.

Bữa tối khoa học sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm mỡ - Ảnh minh họa nguồn Internet

BS Đỗ Thị Lan, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phân tích, bữa tối đóng vai trò cung cấp năng lượng, protein, chất xơ và nhiều vi chất cần thiết cho quá trình phục hồi của cơ thể trong khi ngủ.

Nếu không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể có thể sử dụng protein từ cơ bắp để tạo năng lượng, dẫn đến giảm khối lượng cơ. Tình trạng này đặc biệt bất lợi đối với người trung niên và người cao tuổi vốn có nguy cơ mất cơ tự nhiên theo tuổi tác.

Ngoài ra, việc bỏ bữa tối còn làm tăng nguy cơ tụt đường huyết với các biểu hiện như run rẩy, chóng mặt, mất tập trung. Não bộ phụ thuộc chủ yếu vào glucose để hoạt động nên tình trạng thiếu năng lượng kéo dài có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Một số người còn gặp rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, kích ứng dạ dày hoặc trào ngược do dạ dày trống rỗng trong thời gian dài.

Việc bỏ bữa tối thường xuyên còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Tình trạng đói kéo dài có thể làm tăng căng thẳng, gây khó ngủ hoặc mất ngủ. Thiếu ngủ kéo dài tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến miễn dịch, tâm trạng và chuyển hóa của cơ thể.

Thay vì nhịn bữa tối, hãy ăn một cách khoa học

Theo ThS Nguyễn Vũ Bình, giảm mỡ nội tạng không nằm ở việc nhịn ăn hay bỏ bữa tối mà ở cách ăn khoa học.

Nguyên tắc đầu tiên là không nên ăn tối quá muộn. Buổi tối là thời điểm mức độ vận động giảm xuống nên nhu cầu năng lượng cũng thấp hơn. Ăn sát giờ ngủ khiến phần năng lượng dư thừa dễ tích lũy thành mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng quanh gan, tụy và ổ bụng. Nên ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 2-3 tiếng và duy trì giờ ăn tương đối cố định mỗi ngày.

Bên cạnh đó, bữa tối cần ưu tiên protein chất lượng cao như cá, trứng, thịt nạc, tôm hoặc đậu phụ. Phụ nữ sau tuổi 40 có xu hướng mất cơ nhanh hơn do thay đổi nội tiết. Ăn đủ protein giúp duy trì khối cơ, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng.

Thay vì ăn nhiều tinh bột vào buổi tối, nên tăng tỷ lệ rau trong bữa ăn. Chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường, cải thiện cảm giác no và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với người vẫn cảm thấy đói sau bữa tối, có thể lựa chọn các loại trái cây giàu chất xơ như táo, bưởi hoặc lê để làm bữa phụ.

ThS Nguyễn Vũ Bình khuyên, duy trì chế độ ăn cân đối, đúng giờ, đủ protein, nhiều rau xanh kết hợp vận động hợp lý mới là giải pháp bền vững giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ nội tạng hiệu quả.

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