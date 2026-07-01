Bí quyết học của Thủ khoa khối A00 đạt 3 điểm 10 không cần học thêm

Em Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1 trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) là thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) với số điểm tuyệt đối 30. Điều đặc biệt, Công chia sẻ, em không đi học thêm, thay vào đó, học chắc kiến thức thầy cô giáo trên lớp giảng, học kỹ sách giáo khoa và tìm hiểu thêm trên mạng.

Em Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1 trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) là thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) với số điểm tuyệt đối 30. Ảnh: NVCC.

Không đi học thêm, nắm vững kiến thức cơ bản sách giáo khoa trước khi luyện đề

Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công vẫn chưa quên cảm giác hồi hộp khi tra cứu kết quả.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Công cho biết, trước đó em đã tự chấm bài và kỳ vọng điểm thi thực tế sẽ trùng với số điểm mình dự đoán, nhưng đêm trước khi công bố điểm, em gần như không thể ngủ ngon vì quá mong chờ. Đến thời điểm tra cứu kết quả, sự căng thẳng vẫn khiến em không khỏi run tay.

Thủ khoa toàn quốc Nguyễn Khắc Công chụp ảnh với mẹ trong lễ tuyên dương học sinh giỏi. Ảnh: NVCC.

Khi kết quả hiện lên đúng như mong đợi, niềm vui vỡ òa. Tuy nhiên, điều khiến em bất ngờ là mình trở thành một trong những thủ khoa của kỳ thi. "Khi biết điểm, em rất vui vì kết quả đúng như số điểm em đã so. Nhưng em cũng không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa", Công chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, Công luôn xem sự động viên của người thân là nguồn động lực lớn để cố gắng trong học tập. Ngay sau khi biết điểm, người đầu tiên Công báo tin vui là anh trai và bố mẹ. Gia đình cũng đã vỡ òa niềm vui với kết quả xuất sắc.

Chia sẻ về bí quyết đạt ba điểm 10, Công cho rằng sự tự tin là yếu tố quan trọng nhất. Niềm tin vào bản thân giúp em duy trì sự bình tĩnh và tạo thêm động lực để hoàn thành bài thi tốt hơn.

Em không đi học thêm ở ngoài, chủ yếu tập trung học kỹ các kiến thức thầy cô giảng trên lớp và tìm hiểu thêm trên mạng. Em cũng không luyện đề từ quá sớm mà tập trung xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc trước. Trong quá trình học, em dành nhiều thời gian đọc kỹ sách giáo khoa, nắm chắc kiến thức cơ bản trước khi bước vào giai đoạn ôn luyện với số lượng đề lớn.

Theo nam sinh, khi đã có nền tảng kiến thức vững chắc, việc giải đề sẽ giúp rèn luyện kỹ năng làm bài, đồng thời tạo tâm lý vững vàng để thích nghi với áp lực trong phòng thi.

Sau thành tích đạt 30 điểm tuyệt đối, Công dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là ngôi trường em đã đặt mục tiêu từ trước với mong muốn tiếp tục theo đuổi các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Cậu học trò cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần cầu thị

"Tôi tin Công sẽ đạt kết quả rất tốt, nhưng việc em giành trọn vẹn 30/30 điểm với cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học đều đạt điểm 10 thì thực sự ngoài mong đợi", thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên Vật lý Trường THPT Tân Yên số 1, chia sẻ khi biết học trò Nguyễn Khắc Công trở thành một trong những thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Em Nguyễn Khắc Công (áo đỏ) chụp ảnh với thầy giáo và các bạn. Ảnh: NVCC.

Đồng hành cùng Công từ năm lớp 10, thầy Bảo cho biết cậu học trò là người khiến thầy yên tâm bởi sự cẩn thận, chăm chỉ và tinh thần cầu thị. Công không bao giờ để một kiến thức còn khúc mắc mà không tìm hiểu đến cùng.

Thầy Bảo trực tiếp giảng dạy Công môn Vật lý trong suốt ba năm THPT. Em cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường và liên tục đạt thành tích cao, trong đó có giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh.

Lên lớp 12, học sinh chỉ có thể tham gia một đội tuyển do lịch thi các môn trùng nhau. Dù học đều cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, Công nổi trội hơn ở môn Vật lý nên được lựa chọn vào đội tuyển của trường.

Điều khiến người thầy ấn tượng không chỉ là năng lực học tập mà còn là ý thức tự học. Công luôn hoàn thành đầy đủ bài tập được giao, chủ động nhắn tin trao đổi với thầy cô mỗi khi gặp câu hỏi khó hoặc nội dung chưa hiểu, không ngại hỏi để nắm chắc kiến thức. Trong đội tuyển Vật lý, em cũng luôn là học sinh được kỳ vọng nhất bởi sự chắc chắn trong học tập và tinh thần chủ động tìm hiểu đến cùng mỗi khi gặp vấn đề.

Em Nguyễn Khắc Công cùng các bạn trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: NVCC.

Nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ, thầy Bảo kể có lần thấy học trò ngáp liên tục trong giờ học. Khi hỏi thăm, Công cho biết đã thức buổi trưa để làm bài tập thay vì nghỉ ngơi. Chi tiết nhỏ ấy cho thấy em dành rất nhiều thời gian cho việc học và có sự cần mẫn đáng quý.

Công sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp, sinh sống tại khu vực nông thôn có địa hình đồi núi, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác. Tuy vậy, em luôn nỗ lực vươn lên bằng chính việc học của mình, điều khiến thầy cô càng thêm trân trọng.

Bày tỏ kỳ vọng về cậu học trò, thầy Bảo mong Công sẽ được học tập trong một môi trường đại học phù hợp để tiếp tục phát huy năng lực và theo đuổi con đường mình yêu thích. "Với sự chăm chỉ và tinh thần cầu thị như hiện nay, tôi tin Công sẽ còn tiến xa", thầy nói.