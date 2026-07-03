Bạo lực vì tranh chấp đất đai ở Nigeria, nhiều người thiệt mạng

AP dẫn tuyên bố của phát ngôn viên cảnh sát Wasiu Abiodun ngày 2/7 cho biết, các vụ bạo lực liên quan đến tranh chấp đất đai xảy ra tại khu vực Rafi thuộc bang Niger trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến 2/7.

"Hai người thiệt mạng hôm 29/6, dẫn đến bạo lực bùng phát vào ngày 2/7, trong đó 15 người tử vong trong ngôi nhà bị phóng hỏa và 1 người bị sát hại ở địa điểm khác. Bạo lực này có liên quan đến tranh chấp đất đai kéo dài giữa 2 bộ tộc", ông Abiodun thông tin.

Bạo lực vì tranh chấp đất đai tại bang Niger khiến ít nhất 18 người thiệt mạng gần đây. Ảnh: pmnewsnigeria.com.

“Một ủy ban hòa giải do quan chức hội đồng chính quyền địa phương đứng đầu đang phối hợp với các cơ quan an ninh để giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời các đội tuần tra chung của cảnh sát và quân đội đã được triển khai đến khu vực để lập lại hòa bình”, người phát ngôn của cảnh sát nói thêm.

Xung đột cộng đồng về tài nguyên đất đai diễn ra thường xuyên ở một số khu vực của quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Bang Niger cũng là điểm nóng về hoạt động của các nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc và áp đặt thuế lên những người nông dân.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi 36 học sinh bị bắt cóc ở phía đông bắc đất nước.

Theo đó, các tay súng đã xông vào trường trung học Lassa Day ở khu vực Askira-Uba thuộc bang Borno hôm 30/6, sát hại 1 giáo viên và bắt cóc 36 học sinh cùng 3 giáo viên.

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