Bắc Bộ mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Phân rõ trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh trong dự thảo mới Chính sách mới quy định hoạt động của ban không được lợi dụng hoặc vượt quá nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tự nguyện và minh bạch tài chính.

Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh do virus Adeno gia tăng Số ca mắc virus Adeno tăng, đặc biệt ở trẻ em, ngành y tế khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh để tránh biến chứng nặng

Bộ GD&ĐT đề xuất quy định mới về hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu Dự thảo hướng tới phát triển toàn diện học sinh, phân rõ hoạt động bổ trợ, phát huy năng khiếu, sở thích và đảm bảo không dạy trước chương trình.

Khối u ung thư gan tái phát, bệnh nhân đối mặt nguy cơ đe dọa tính mạng Hai năm sau mổ, bệnh nhân tự điều trị tại nhà, khối u phát triển phức tạp, đòi hỏi bác sĩ can thiệp kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm

Target thu hồi 211.000 đôi dép trẻ em Cat & Jack vì nguy cơ hóc dị vật Target phối hợp CPSC thu hồi dép trẻ em do các hạt ngọc dễ bong, gây nguy hiểm hóc dị vật, nhấn mạnh tầm quan trọng kiểm tra an toàn sản phẩm cho trẻ.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với hàng giả, hàng nhái đang ngày càng tinh vi Việc nâng cao nhận thức, thực thi quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra nghiêm ngặt giúp ngăn chặn hàng giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì công bằng thị trường.

Bác sĩ cảnh báo: Không ăn mật cá trắm vì nguy cơ ngộ độc cao Bệnh viện Bắc Ninh điều trị thành công bệnh nhân ngộ độc mật cá trắm, khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng loại mật này để tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguy hiểm từ cây lộc mại: Cảnh báo về việc tự ý sử dụng để chữa bệnh Trẻ nhập viện vì ngộ độc nặng sau dùng lá lộc mại, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý dùng cây rừng hoặc bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng.