Bắc Bộ mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Lòng đường, vỉa hè QL18 chạy qua phường Phương Liễu (Bắc Ninh) bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buôn bán nguy cơ mất ATGT, mỹ quan đô thị.
Chính sách mới quy định hoạt động của ban không được lợi dụng hoặc vượt quá nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tự nguyện và minh bạch tài chính.
Số ca mắc virus Adeno tăng, đặc biệt ở trẻ em, ngành y tế khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh để tránh biến chứng nặng
Dự thảo hướng tới phát triển toàn diện học sinh, phân rõ hoạt động bổ trợ, phát huy năng khiếu, sở thích và đảm bảo không dạy trước chương trình.
Hai năm sau mổ, bệnh nhân tự điều trị tại nhà, khối u phát triển phức tạp, đòi hỏi bác sĩ can thiệp kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm
Target phối hợp CPSC thu hồi dép trẻ em do các hạt ngọc dễ bong, gây nguy hiểm hóc dị vật, nhấn mạnh tầm quan trọng kiểm tra an toàn sản phẩm cho trẻ.
Việc nâng cao nhận thức, thực thi quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra nghiêm ngặt giúp ngăn chặn hàng giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì công bằng thị trường.
Bệnh viện Bắc Ninh điều trị thành công bệnh nhân ngộ độc mật cá trắm, khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng loại mật này để tránh biến chứng nguy hiểm.
Trẻ nhập viện vì ngộ độc nặng sau dùng lá lộc mại, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý dùng cây rừng hoặc bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng.
Chính sách mới mở rộng đối tượng, nâng mức hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người học dân tộc thiểu số rất ít người ở mọi cấp học.