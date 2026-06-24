Xử lý nghiêm vụ xịt nước gây thương tích tại Phú Thọ

Vụ việc người phụ nữ bán rau bị xịt nước bằng vòi áp lực cao dẫn đến tổn thương vùng mắt tại chợ Xuân Hòa vẫn đang được các cơ quan chức năng phường Xuân Hòa xác minh làm rõ.

Trước đó, sáng 22/6 tại khu vực quán hải sản P.T. (phường Xuân Hoà, Phú Thọ), do tranh chấp chỗ ngồi bán hàng, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1963, người bán rau) và mẹ con chị Nguyễn Thị Th. (chủ quầy hải sản) xảy ra xô xát. Chị Th. và mẹ dùng vòi cao áp xịt nước khiến bà Q. bị tổn thương vùng mắt.

Người phụ nữ bán rau bị thương ở mặt sau khi bị vòi nước áp lực cao xịt vào người.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của người phụ nữ bán hải sản xịt nước áp lực cao vào mặt người phụ nữ bán rau không những gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên cần thiết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo dõi vụ việc, luật sư Thơm cho rằng, xuất phát từ mâu thuẫn chỗ ngồi trong việc bán hàng trên đường, mặc dù người bán rau ngồi đối diện, không cản trở hoạt động bán hàng hải sản nhưng đối tượng vẫn không bằng lòng nên đã gây sự, xịt nước làm ảnh hưởng việc bán rau dẫn tới xảy ra xô sát.

Xét hành vi đối tượng nữ bán hải hải sản thể hiện sự côn đồ, sử dụng vòi nước áp lực cao xịt trúng mặt bà bán rau gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 134, 318 Bộ luật hình sự.

Đối với tội Cố ý gây thương tích, kết quả giám định tỷ lệ % tổn hại sức khỏe của người bị hại sẽ là căn cứ xử lý tương ứng đối tượng theo định khung hình phạt quy định tại Điều 134 BLHS.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: .......................... i) Có tính chất côn đồ; Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

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