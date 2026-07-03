Vượt nửa vòng Trái Đất, bệnh nhân ung thư người Australia chọn Việt Nam để điều trị

Thành công của ca phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ không chỉ giúp người bệnh phục hồi, mà còn là minh chứng cho xu hướng dịch chuyển điều trị xuyên biên giới khi Việt Nam dần trở thành điểm đến của nhiều người bệnh quốc tế.

Ca phẫu thuật đặc biệt của bệnh nhân người Australia

Từ triệu chứng đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, ông David Valenzuela (quốc tịch Australia) quyết định đi khám chuyên khoa tiết niệu. Do tiền sử gia đình có anh trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt, ông được chỉ định thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận, ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú.

Các bác sĩ tại Australia đưa ra hai phương án điều trị triệt căn gồm xạ trị hoặc phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt. Sau khi cân nhắc, ông quyết định lựa chọn phẫu thuật. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở phác đồ điều trị mà là thời gian chờ mổ quá dài.

Trong điều trị ung thư, yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định. Can thiệp kịp thời không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh giảm bớt áp lực tâm lý trong quá trình chống chọi với bệnh tật. Mong muốn được phẫu thuật sớm nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn đã thôi thúc ông mở rộng phạm vi tìm kiếm, hướng đến các cơ sở y tế ở nước ngoài.

Cuối cùng, ông David đã lựa chọn Vinmec tại Việt Nam vì không chỉ khả năng tiếp cận phẫu thuật trong thời gian ngắn, công nghệ hiện đại mà còn tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia. Các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật robot và ung thư niệu khoa, đồng thời có khả năng trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh, tạo sự thuận lợi trong quá trình tư vấn và điều trị.

Bệnh nhân David được PGS.TS.BS Phạm Văn Bình tư vấn bằng tiếng Anh về quá trình điều trị tại Vinmec Times City.

Bay nửa vòng Trái Đất đến Vinmec Times City (Hà Nội), toàn bộ hồ sơ và kết quả cận lâm sàng của ông được bệnh viện tiếp nhận và đồng bộ nhanh chóng. Kết quả MRI tiếp tục ghi nhận tổn thương nghi ngờ tại thùy trái tuyến tiền liệt, phù hợp với chẩn đoán trước đó.

Trường hợp của ông David được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa và được thống nhất lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ cắt toàn bộ tuyến tiền liệt. Quá trình chuẩn bị và lên lịch phẫu thuật triển khai ngay lập tức, giúp giải tỏa áp lực chờ đợi kéo dài mà bệnh nhân từng đối mặt.

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Phạm Văn Bình - Giám đốc Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec, kiêm Giám đốc Bệnh viện Vinmec Times City, cùng ThS.BS Lê Văn Hùng - bác sĩ Ngoại Tiết niệu và ê-kíp phẫu thuật, với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.

Với hình ảnh 3D độ phân giải cao và các cánh tay robot có khả năng thao tác chính xác trong không gian hẹp, hệ thống robot cho phép bóc tách chính xác khối u, đồng thời bảo tồn tối đa các bó thần kinh và cơ thắt niệu đạo - những cấu trúc đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng sống của người bệnh sau phẫu thuật.

Việt Nam trở thành điểm đến mới của y tế công nghệ cao

Ca phẫu thuật của ông David Valenzuela được thực hiện thành công dưới sự dẫn dắt từ các chuyên gia cùng hệ thống Robot Da Vinci Xi. Sau mổ, ông David được áp dụng chương trình ERAS (phục hồi sớm sau phẫu thuật). Bệnh nhân có thể ăn uống, vận động sớm và gần như có thể đi lại bình thường chỉ sau 24 giờ. Một tuần sau, sonde niệu đạo được rút và bệnh nhân tự chủ tiểu tiện hoàn toàn, không ghi nhận tình trạng rỉ tiểu.

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, đây là kết quả chuyên môn tích cực, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị của những tiến bộ trong điều trị ung thư hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng hệ thống phẫu thuật robot thế hệ mới vừa được triển khai tại Vinmec. Giải pháp này không chỉ giúp kiểm soát bệnh, mà còn mở ra cơ hội để người bệnh phục hồi toàn diện, duy trì chất lượng sống tốt sau điều trị.

Bệnh nhân David được các bác sĩ Vinmec Times City phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt dưới sự sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.

Sau khi trở về nước, bệnh nhân David tiếp tục được theo dõi từ xa thông qua hệ thống Telehealth của Vinmec. Đội ngũ bác sĩ duy trì liên lạc thường xuyên, theo dõi tiến trình hồi phục, hướng dẫn chế độ sinh hoạt và xây dựng kế hoạch theo dõi định kỳ nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.

Trường hợp của bệnh nhân trên phản ánh một xu hướng đang dần định hình trong y tế toàn cầu: Dòng chảy điều trị không còn vận hành theo một chiều từ các quốc gia phát triển, mà đang dịch chuyển ngược. Ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế chủ động tìm đến Việt Nam nhờ năng lực chuyên môn, công nghệ hiện đại và mô hình điều trị tích hợp, trong đó có Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec.

Thực tế, Vinmec đang góp phần kiến tạo một cấu trúc y tế mới trong khu vực, từng bước đưa Việt Nam trở thành một điểm đến nổi bật của y học chính xác và y tế công nghệ cao trên bản đồ chăm sóc sức khỏe toàn cầu.