Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường mới

AP đưa tin, nhiều tàu chở dầu đã rời khỏi eo biển Hormuz hôm 25/6 bằng tuyến đường mới do một cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc đề xuất. Iran từng đe dọa các tàu sử dụng tuyến đường này, vốn chạy dọc theo bờ biển Oman.

Theo đó, vào sáng sớm 25/6, các tàu chở dầu, dẫn đầu là tàu Stoic Warrior, đã di chuyển dọc theo lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và sau đó là Oman, đi qua bán đảo Musandam của Oman khá gần bờ biển. Tuyến đường này do Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một cơ quan của Liên Hợp Quốc, đề xuất.

Phía bắc tuyến đường là một hành lang ở trung tâm eo biển, nơi tàu thuyền có thể tự do di chuyển trước khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2/2026.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Mặc dù một số tàu đã rời khỏi eo biển với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, nhưng nỗ lực của cơ quan Liên Hợp Quốc là động thái mới nhất nhằm "giải cứu" các tàu bị mắc kẹt. Công ty vận tải biển Maersk cho biết tàu container của họ, Maersk Baltimore, và một tàu thuê khác đã được rời khỏi eo biển Hormuz hôm 25/6.

Tuần trước, 125 tàu thuyền đi qua eo biển, tăng so với 33 tàu của tuần trước đó, theo số liệu từ công ty phân tích và dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã đưa ra cảnh báo sau khi tuyến đường mới này được sử dụng.

Thông báo của Iran cho rằng tuyến đường mới được thiết lập mà không thông báo hay phối hợp với Iran, gọi đó là điều "không thể chấp nhận được và vô cùng nguy hiểm".

“Tuyến đường duy nhất được phép đi qua eo biển Hormuz là tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa ra. Việc di chuyển bằng đường thủy ngoài các tuyến đường này vô cùng nguy hiểm và bị cấm”, lực lượng hải quân Iran nhấn mạnh.

Thông báo cho biết thêm rằng "những người vi phạm sẽ bị xử lý", nhưng không nêu rõ chi tiết.

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