Rò rỉ khí trên ISS khiến phi hành gia phải sơ tán

5 phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã nhận lệnh từ trung tâm điều khiển sứ mệnh NASA lúc 9h04 ngày 5/6 (tức 20h04 giờ Hà Nội) để vào trú ẩn trong tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đang neo đậu trên trạm. Những phi hành gia đó là: Jessica Meir (NASA), Jack ‌Hathaway (NASA), Sophie Adenot (Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA), Andrey Fedyaev (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos) của phi hành đoàn Crew-12 và Christopher Williams (NASA) của phi hành đoàn Soyuz MS-28.

Hiện tại, ISS có 7 phi hành gia đang sinh sống và làm việc, bao gồm 4 thành viên phi hành đoàn Crew-12 bay lên ISS hồi tháng 2 vừa qua và 3 thành viên phi hành đoàn Soyuz MS-28 đến trạm vũ trụ vào tháng 11/2025.

Cũng trong ngày 5/6, Roscosmos cho hay, các chuyên gia của họ đã phát hiện 2 chỗ rò rỉ trên trạm ISS nhưng không gây ra mối đe dọa tức thời nào với phi hành đoàn. Hai vị trí rò rỉ tiềm năng đã được xác định trong quá trình kiểm tra áp suất định kỳ bên trong buồng chuyển tiếp của mô-đun dịch vụ Zvezda - một bộ phận quan trọng của trạm. Roscosmos cho biết thêm rằng, vị trí rò rỉ đầu tiên đã được bịt kín nhanh chóng và đang chuẩn bị xử lý chỗ thứ hai, khẳng định sự cố không đe dọa các hệ thống trên trạm ISS.

Theo Roscosmos, tình huống này không gây ra mối đe dọa nào cho phi hành gia cũng như các hệ thống trên trạm và áp suất trên ISS vẫn ổn định, nằm trong các thông số vận hành bình thường.

Khoảng 2 giờ sau khi yêu cầu phi hành gia vào tàu trú ẩn, NASA đã đảo ngược quyết định và thông báo rằng họ có thể trở về trạm vũ trụ, tiếp tục các hoạt động bình thường trong khi cơ quan này và các đối tác Nga đang kiểm tra tốc độ rò rỉ khí.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA.

Lệnh trú ẩn hiếm khi được ban hành trên trạm ISS. Tuy nhiên, rác vũ trụ gây nguy cơ va chạm và những thay đổi về tốc độ rò rỉ khí khiến quy trình này được kích hoạt vài lần trong những năm gần đây. Dù vậy, phi hành gia chưa bao giờ phải thực sự sơ tán khỏi ISS do rò rỉ khí trong suốt lịch sử hơn 25 năm hoạt động của trạm vũ trụ.

Được phóng vào năm 1998, ISS được vận hành bởi 5 cơ quan vũ trụ của Nga, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Canada. Các hoạt động hàng ngày trên ISS được NASA và Roscosmos điều phối.