Rò rỉ 4 phiên bản của vivo X500 series có bản dùng RAM LPDDR6

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, dòng vivo X500 không chỉ mở rộng lên 4 phiên bản mà còn có thể đánh dấu bước tiến về phần cứng khi vivo X500 Pro Max được cho là sẽ trở thành một trong những smartphone đầu tiên trên thị trường trang bị RAM LPDDR6.

vivo X500 series sẽ sớm được ra mắt vào cuối năm nay (Ảnh minh hoạ).

Theo nguồn tin từ leaker Smart Pikachu, dòng vivo X500 sẽ bao gồm bốn phiên bản gồm vivo X500e, vivo X500, vivo X500 Pro và vivo X500 Pro Max.

Đây được xem là sự mở rộng đáng kể so với thế hệ trước, giúp vivo xây dựng dải sản phẩm trải rộng từ phân khúc cận cao cấp đến flagship.

Ngoài 4 phiên bản kể trên, nguồn tin cũng cho biết vivo nhiều khả năng sẽ tiếp tục giới thiệu thêm vivo X500s và vivo X500 Ultra trong nửa đầu năm 2027, tương tự chiến lược phân bổ sản phẩm theo nhiều giai đoạn mà hãng đã áp dụng ở các thế hệ trước.

Bên cạnh việc hé lộ đội hình sản phẩm, leaker Digital Chat Station (DCS) cũng chia sẻ nhiều thông tin về mẫu vivo X500 Pro Max, được xem là thiết bị cao cấp nhất của dòng X500 ở thời điểm ra mắt.

Những chia sẽ từ leaker Digital Chat Station.

Theo đó, nguyên mẫu thử nghiệm hiện tại của vivo X500 Pro Max được trang bị màn hình LTPO 2K 6.85 inch, hỗ trợ tần số quét 144 Hz. Tấm nền này được cho là do BOE sản xuất và sử dụng công nghệ đóng gói LIPO, giúp thu hẹp viền màn hình ở cả bốn cạnh, tạo thiết kế đối xứng với các góc bo tròn lớn cùng mặt kính phẳng 2.5D.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ nhớ. Nguồn tin cho biết nguyên mẫu X500 Pro Max đã được trang bị RAM LPDDR6, chuẩn bộ nhớ thế hệ mới hứa hẹn mang lại băng thông cao hơn và khả năng tiết kiệm điện tốt hơn so với LPDDR5X hiện nay.

Nếu thông tin này chính xác, vivo có thể trở thành một trong những hãng smartphone đầu tiên thương mại hóa chuẩn RAM LPDDR6. Việc sử dụng bộ nhớ LPDDR6 cũng làm dấy lên khả năng X500 Pro Max sẽ được trang bị MediaTek Dimensity 9600 Pro, dòng vi xử lý flagship mới dự kiến hỗ trợ đầy đủ chuẩn bộ nhớ này.

Trang Smart Pikachu cũng đưa ra thông tin về 4 model của x500 Series.

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là điểm nhấn của dòng X-series. Theo các thông tin rò rỉ trước đó, vivo X500 Pro Max vẫn duy trì camera tele tiềm vọng 200 MP với cảm biến cỡ lớn 1/1.4 inch, hứa hẹn mang lại chất lượng zoom vượt trội.

Hệ thống camera sau còn được cho là bao gồm cảm biến chính Sony LYT-838 50MP tích hợp công nghệ LOFIC nhằm cải thiện dải tương phản động, kết hợp cùng camera siêu rộng 50 MP thuộc dòng cảm biến Sony IMX8.

Ở thời điểm hiện tại, dung lượng pin vẫn chưa được chốt, tuy nhiên DCS tiết lộ vivo đang hướng đến pin có dung lượng bắt đầu bằng số 8, đồng nghĩa thiết bị nhiều khả năng sẽ sở hữu pin trên 8.000 mAh. Đây sẽ là một trong những mức dung lượng lớn nhất từng có mặt trên một mẫu flagship nếu được hiện thực hóa.

Dù vậy, leaker cũng lưu ý rằng những thông tin trên được lấy từ nguyên mẫu thử nghiệm trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, cấu hình thương mại của vivo X500 Pro Max vẫn có thể được điều chỉnh trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Trải nghiệm siêu zoom với combo tele của vivo X30 Ultra.