Sáng 26/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường đã công bố Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Trần Anh Tiến từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Anh Tiến được tin tưởng giao trọng trách.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, ông Trần Anh Tiến đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Thực tiễn cho thấy đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã khẳng định được uy tín đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng mong muốn ông Trần Anh Tiến tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, cao hơn nữa với vị trí, vai trò mới là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo, cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp, ủng hộ, đồng hành để ông Trần Anh Tiến ngày càng phát huy tốt năng lực, sở trường và có nhiều đóng góp mới cho sự phát triển chung của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục tích cực tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Chính phủ để cùng nhau hoàn thành các công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến bày tỏ hết sức vinh dự và xúc động được nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nhận thức vai trò, vị trí mới là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Trần Anh Tiến cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế thừa, học hỏi kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; bám sát thực tiễn, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phân công, chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đoàn kết, thống nhất, tham mưu, giúp việc phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

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