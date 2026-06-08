Nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo tiếp tục tỏa sáng mang về vinh quang cho Việt Nam

Ở nội dung này, bộ ba Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo đạt tổng điểm 1.878,8 để giành ngôi vô địch khu vực. Thành tích này góp phần giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam nâng tổng số huy chương tại giải lên 3 HCV, 9 HCB và 3 HCĐ, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục mới.

Bên cạnh tấm HCV đồng đội, Phí Thanh Thảo còn giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân 10m súng trường hơi nữ cùng các đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My, mở ra cơ hội tiếp tục mang về thêm thành tích cho đoàn Việt Nam.

Phí Thanh Thảo (giữa) và hai đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo trên bục vinh quang. Ảnh Phạm Cao Sơn

Phí Thanh Thảo không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bắn súng Việt Nam. Sinh năm 2004 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), cô hiện thuộc biên chế đội bắn súng Quân đội và mang quân hàm Thượng úy. Sở hữu gương mặt sáng cùng thành tích thi đấu ấn tượng, Thanh Thảo thường được người hâm mộ ưu ái gọi là "hot girl bắn súng" hay "hoa khôi bắn súng Việt Nam".

Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của nữ xạ thủ trẻ. Tại Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan vào tháng 10/2025, Phí Thanh Thảo xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 10m súng trường hơi nữ với số điểm 250,1, đồng thời phá kỷ lục giải đấu. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng khẳng định năng lực chuyên môn của cô ở đấu trường khu vực.

Nhan sắc vạn người mê của Phí Thanh Thảo. Ảnh FBNV

Trước đó, Thanh Thảo cũng liên tục gặt hái thành công ở các kỳ SEA Games. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, cô giành HCV nội dung 10m súng trường 3 tư thế nữ và HCB 10m súng trường hơi nữ. Đến SEA Games 33, nữ xạ thủ cùng Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo mang về tấm HCB đồng đội 10m súng trường hơi nữ cho bắn súng Việt Nam.

Ở tuổi 22, Phí Thanh Thảo đang được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Việc tiếp tục tỏa sáng tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu của nữ xạ thủ quân đội, qua đó hứa hẹn sẽ còn mang về nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao Việt Nam trong tương lai.