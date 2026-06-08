Khoa học & Đời sống

Thời sự

Nhóm thanh niên gây rối, dùng súng cao su tấn công người vay tiền

Hạo Nhiên

Ngày 8/6, Hà Tĩnh khởi tố nhóm đối tượng dùng súng cao su và gậy tấn công người vay tiền, gây thương tích và bắt đầu điều tra vụ việc.

Ngày 8/6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (SN: 1994, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Ánh Dương (SN: 2003, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Viết Đức (SN: 2002, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Đình Dũng (SN: 1994, trú tại phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS.

imagesthumb968b5080-b92d-4dac-ba4b-bfaa1c200ea0.jpg
Anh Trần Đình T. bị thương phải đi điều trị tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, vào chiều ngày 30/5, Phan Đình Hoạt (là bên cho vay) cùng Đoàn Ánh Dương, Trần Viết Đức và Phan Đình Dũng đã chuẩn bị khẩu súng bắn đạn cao su, gậy baton, gậy bóng chày đi xe ô tô đến nhà anh Trần Đình T (SN: 1993, trú tại xóm 4, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh – là người vay) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình nói chuyện, giữa nhóm của Hoạt và anh T đã xảy ra xô xát và tấn công nhau. Sau đó, Phan Đình Hoạt đã dùng súng bắn đạn cao su bắn về hướng anh Trần Đình T., làm anh T bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.
bài liên quan
#Công an #Hà Tĩnh #khởi tố #nhóm đối tượng #bắn người #súng cao su
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top