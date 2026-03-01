Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại TP HCM

Theo Sở Y tế TP HCM, tính đến trưa 1/3, các bệnh viện trong thành phố đã tiếp nhận 17 người đến khám và điều trị sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C. trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông, TP HCM).

Trong số này, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 4 ca; và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 1 ca.

Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, từ sáng 27/2, đơn vị này liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao - tất cả đều có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cùng một cơ sở. Tính đến cuối ngày 27/2, tổng cộng 11 trường hợp được ghi nhận, trong đó 6 người có diễn tiến nặng hơn phải nhập viện điều trị nội trú, 5 người còn lại có biểu hiện nhẹ, được kê toa điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì đang được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh BV

Các bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, độ tuổi từ 30 đến 63. Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, trong đó có trường hợp hạ kali máu dẫn đến co cơ. Một số ca sốt cao đến 39 độ C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình…

Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát quy trình tiếp nhận, bảo đảm phân loại, thu dung và điều trị người bệnh đúng hướng dẫn chuyên môn. Đồng thời, yêu cầu báo cáo nhanh tình hình thu dung, số ca diễn biến nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, kịp thời thống nhất phương án xử lý.

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hơn 70 người nghi ngộ độc bánh mì ở Hồng Ngự, tiếp tục xuất hiện ca mới: