Nhiều kỳ vọng của người lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 trong bối cảnh thị trường lao động đang chịu nhiều tác động từ chuyển đổi số, tự động hóa và những biến động của nền kinh tế. Điều được hàng triệu đoàn viên, người lao động quan tâm là những chính sách mới sẽ tác động như thế nào đến thu nhập, việc làm và đời sống của họ trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Người lao động tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, tỉnh Phú Thọ.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ mới tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, hướng đến mục tiêu gắn năng suất lao động với cải thiện thu nhập của người lao động. Công đoàn kỳ vọng phong trào sẽ khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, thích ứng với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng việc làm.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả chăm lo, hỗ trợ đoàn viên.

Thu nhập tiếp tục là vấn đề được người lao động quan tâm hàng đầu trước thềm Đại hội XIV. Nhiều kiến nghị được gửi tới tổ chức Công đoàn tập trung vào việc tăng lương tối thiểu, giảm giờ làm việc, giảm tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành nghề nặng nhọc, độc hại và bổ sung thêm ngày nghỉ lễ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết quan điểm của tổ chức Công đoàn không chỉ dừng ở việc bảo đảm mức lương tối thiểu mà hướng tới mục tiêu cao hơn là mức lương đủ sống để người lao động có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu và có tích lũy cho tương lai.

Theo ông Hiểu, Tổng Liên đoàn đang tổng hợp các kiến nghị của người lao động để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời khảo sát thực tế đời sống công nhân làm cơ sở đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027.

Cùng với vấn đề tiền lương, các chính sách an sinh tiếp tục được chú trọng trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 13 về hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nghề nghiệp từ nguồn tài chính công đoàn.

Theo đó, khoảng 100 tỉ đồng sẽ được dành để hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp trong giai đoạn 2026-2031. Riêng chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” dự kiến sử dụng hơn 40 tỉ đồng để hỗ trợ trực tiếp người lao động với mức từ 1-2 triệu đồng mỗi trường hợp.

Phần kinh phí còn lại sẽ được nghiên cứu xây dựng thành quỹ hỗ trợ dài hạn nhằm giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những định hướng được đưa ra tại Đại hội XIV đều hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện phúc lợi và bảo đảm người lao động trở thành trung tâm trong mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2026-2031.