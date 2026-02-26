Người phụ nữ ở Lâm Đồng bị rắn cắn nguy kịch tính mạng

Ngày 26/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục chuyển bà N.T.S (76 tuổi, ở xã Hàm Thuận Nam) bị rắn chàm quạp cắn vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, vào chiều 24/2, trong lúc cắt cỏ quanh nhà ở thôn Minh Thành, bà S. không may bị rắn chàm quạp cắn. Sau đó, gia đình không đưa bệnh nhân đi bệnh viện ngay mà cho uống thuốc dân gian, tìm thầy trị rắn cắn.

Tay bệnh nhân bị rắn độc cắn sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử.

Đến khoảng 22h cùng ngày, tình trạng chuyển biến xấu nhanh chóng: bệnh nhân nôn ra máu, tay sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử, nên gia đình đưa bà S. vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Tuy nhiên, do bệnh viện không có sẵn huyết thanh kháng nọc phù hợp nên bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp lên TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Được biết, rắn chàm quạp là một trong những loài có nọc độc mạnh. Độc tố của chúng chứa nhiều enzyme gây phá hủy tế bào, làm tổn thương hồng cầu và mô, dẫn đến xuất huyết, hoại tử. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ tháo khớp, cắt chi, thậm chí tử vong.