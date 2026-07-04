Nắng nóng lập kỷ lục, Bộ Công Thương khẳng định vẫn bảo đảm cung ứng điện

Trước việc nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục trong những ngày cuối tháng 6, đặc biệt tạo áp lực lớn đối với hệ thống điện miền Bắc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, mặc dù khả năng dự phòng của hệ thống điện có giảm tại một số thời điểm do phụ tải tăng cao, song hệ thống vẫn duy trì mức dự phòng cần thiết để vận hành an toàn, ổn định và bảo đảm cung ứng điện.

Huy động tối đa các nguồn điện, vẫn bảo đảm cung ứng

Trưa 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2026, cả nước xuất hiện ba đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, đồng thời diễn ra tại cả ba miền, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Đặc biệt, ngày 24/6/2026, miền Bắc ghi nhận thời tiết cực đoan, khu vực vùng núi và trung du có nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận lên tới 50 độ C.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Trong bối cảnh đó, hệ thống điện quốc gia tiếp tục xác lập nhiều kỷ lục mới về sản lượng và công suất phụ tải.

Cụ thể, sản lượng điện toàn hệ thống đạt khoảng 1.206 triệu kWh (bao gồm ước tính sản lượng điện thương phẩm từ điện mặt trời mái nhà), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục của năm trước.

Công suất cực đại toàn hệ thống đạt trên 57.537 MW (bao gồm công suất thương phẩm ước tính của điện mặt trời mái nhà), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 5,8% so với mức kỷ lục năm 2025.

Riêng khu vực miền Bắc, sản lượng điện đạt khoảng 629,7 triệu kWh, xấp xỉ mức kỷ lục ghi nhận ngày 27/5 và tăng 8,8% so với mức kỷ lục năm 2025. Công suất cực đại đạt 30.279 MW, tăng 7,4% so với mức kỷ lục của năm trước.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trước áp lực phụ tải tăng cao, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Đối với hệ thống điện miền Bắc, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đã huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác ở mức cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than; tăng cường huy động nguồn điện nhập khẩu; huy động các nhà máy nhiệt điện khí theo khả năng cấp khí và nhu cầu phụ tải; đồng thời khai thác tối đa các nguồn năng lượng tái tạo theo khả năng hấp thụ của lưới điện.

Nhờ các giải pháp này, mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tục ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Dự phòng giảm tải một số thời điểm nhưng vẫn bảo đảm vận hành an toàn

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khi phụ tải tăng lên mức rất cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, có xu hướng giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện đã được huy động ở mức cao.

Tuy nhiên, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn được duy trì ở mức cần thiết, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc khi nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng.

Liên quan đến việc rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đang triển khai theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, với mục tiêu nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng của hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh.

Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu phụ tải tại từng địa phương, từng vùng; tính toán lại các phụ tải đặc thù để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tập trung vào một số định hướng lớn như tăng cường các nguồn điện nền, đặc biệt tại miền Bắc; ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028; đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải nhằm tăng khả năng cấp điện cho miền Bắc, giải tỏa công suất nguồn điện và nâng cao khả năng hỗ trợ giữa các vùng.

Đồng thời, Bộ sẽ rà soát toàn bộ tiến độ các dự án trong quy hoạch để thay thế, điều chỉnh hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với những dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư; đồng thời bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, đây là những định hướng trọng tâm mà Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan triển khai trong quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong trung và dài hạn.