Nắng nóng kéo dài ở Mỹ, 19 người tử vong

AP đưa tin, nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày được cho là nguyên nhân gây ra ít nhất 19 ca tử vong tại bang New Jersey, Mỹ. Giới chức New Jersey ngày 4/7 cho biết họ đã ghi nhận các trường hợp tử vong nghi do nắng nóng từ sớm nhất là ngày 2/7, chủ yếu xảy ra ở các khu vực trung tâm và phía bắc của bang.

Đợt nóng nhất trong 14 năm qua tại New Jersey

“Thật không may, nhiều nạn nhân được phát hiện trong các ngôi nhà không có điều hòa nhiệt độ. Một số được tìm thấy bên ngoài nơi ở, có người trên đường phố, thậm chí có người trong chiếc ô tô đang đỗ”, Ủy viên Y tế bang, TS Raynard Washington, phát biểu trước báo giới hôm 4/7.

Thống đốc bang New Jersey, bà Mikie Sherrill, mô tả đợt thời tiết hiện tại là “giai đoạn nóng nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong hơn 14 năm qua”.

“Nắng nóng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, không chỉ người cao tuổi, không chỉ những người có bệnh nền, mà là mọi lứa tuổi”, bà Sherrill nhấn mạnh.

Thành phố Trenton, New Jersey, ghi nhận mức nhiệt 38,3 độ C, phá vỡ kỷ lục 37,7 độ C từ năm 1901. Newark ghi nhận nhiệt độ cao nhất hôm 2/7 là 40,5 độ C.

Bức ảnh chụp tại Công viên Trung tâm, New York, Mỹ, ngày 19/5/2026. Ảnh: AP/Adam Gray.

Thành phố Atlantic, New Jersey, đạt 39,4 độ C hôm 2/7, phá vỡ kỷ lục 37,7 độ C thiết lập năm 1966, theo ông Bryan Jackson, chuyên gia khí tượng của Trung tâm Dự báo Thời tiết thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA). Nền nhiệt tại thành phố Atlantic tăng lên tới 40,6 độ C vào ngày 3/7 và 41,1 độ C vào 4/7.

Hôm 2/7, sân bay LaGuardia ở New York cũng đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục mới là 40 độ C, vượt qua kỷ lục cũ 38,3 độ C thiết lập năm 1966.

Chuyên gia Jackson cho hay, mái vòm nhiệt có thể rất nguy hiểm khi kết hợp nhiệt độ cao với độ ẩm lớn.

“Trong nhiều trường hợp, còn có ánh nắng trực tiếp. Nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày. Ban đêm cũng không mát hơn là bao. Sáng ngày 3/7 ở thành phố Atlantic, nhiệt độ thấp nhất là 26,6 độ C. Cơ thể không thể hồi phục tốt. Sự tích tụ nhiệt kéo dài nhiều ngày gây áp lực lớn lên cơ thể”, chuyên gia Jackson cảnh báo.

Tuy nhiên, khi vùng nóng chuyển dần sang phía đông, nhiệt độ có giảm nhẹ thì các cơn bão dữ dội lại xuất hiện, mang theo gió lớn làm đổ cột điện, cây cối,...

Nhiều khu vực ở nước Mỹ mất điện vì mưa bão

Theo PowerOutage.com, khoảng 900.000 khách hàng sử dụng điện tại các khu vực trung tâm, phía đông và phía nam nước Mỹ đã bị mất điện vào đầu buổi chiều ngày 5/7.

Hơn 223.000 khách hàng ở bang Michigan và gần 170.000 ở bang Pennsylvania đã bị mất điện.

PPL Electric báo cáo có 121.417 khách hàng mất điện vào sáng 5/7, trong đó khoảng 47.000 ở khu vực Harrisburg, Pennsylvania.

Công ty Central Hudson tại bang New York cho biết đã nhận được hơn 430 báo cáo về sự cố dây điện bị đứt vào ngày 5/7. Đơn vị này cho biết khoảng 50.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão và khoảng 650 khách hàng vẫn chưa có điện vào cuối tuần qua.

Một cây bị bật gốc do cơn bão dữ dội ở Hoboken, New Jersey, sáng sớm ngày 4/7/2026. Ảnh: AP/Larry Neumeister.

Amanda Vesper đang cho các con đi ngủ vào tối 3/7 thì cơn bão đầu tiên quét qua khu vực Detroit, Michigan, khiến nhà cô bị mất điện.

“Lúc đó không có vẻ gì là quá nghiêm trọng. Chỉ là gió mạnh lên”, cô Vesper, 40 tuổi, sống tại Commerce Township, chia sẻ.

Đến cuối buổi sáng ngày 5/7, điện vẫn chưa được khôi phục.

“Chúng tôi phải di chuyển qua lại giữa khách sạn và nhà vì còn có chú chó cưng ở đó. Chúng tôi thực sự không thể ở lại nhà vì không có điện", cô chia sẻ.

Sự cố mất điện cũng khiến gia đình cô không thể tổ chức lễ mừng Quốc khánh 4/7 như dự định.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch mời bạn bè đến nhà, nhưng phải hủy bỏ. Tôi đã đi mua sắm thực phẩm. Tôi chỉ hy vọng tủ đông còn giữ được đồ ăn”, cô Vesper nói tiếp.

Theo chuyên gia Jackson từ Trung tâm Dự báo Thời tiết, dự báo mưa giông lớn xuất hiện ở khu vực Cleveland và lân cận vào ngày 5/7. Sau đó, cơn bão này sẽ di chuyển về phía đông, tràn vào Pennsylvania, New Jersey và New York - nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét.

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