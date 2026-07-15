Video do CENTCOM công bố cho thấy các xuồng không người lái (USV) Corsair do Saronic chế tạo phát nổ gần hai cầu cảng, gây hỏa hoạn và tạo các cột khói lớn bốc lên từ khu vực mục tiêu. CENTCOM nhận định, cuộc tấn công đã làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tiếp tục tấn công tàu thương mại trên các tuyến hàng hải quốc tế.

"Ba tàu không người lái Corsair đã tấn công cảng tại Căn cứ Hải quân Bandar Abbas, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng Mỹ sử dụng phương tiện người lái trên biển trong các hoạt động tác chiến", CENTCOM cho biết.

Mỹ lần đầu tiên sử dụng tàu không người lái tấn công căn cứ hải quân Iran gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Hiện chưa rõ việc sử dụng xuồng không người lái mang lại lợi thế gì so với tên lửa thông thường trong cuộc tấn công của Mỹ ngày 12/7. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ dường như đang quyết tâm thử nghiệm các phương thức tác chiến mới đối với những nhiệm vụ không cần sử dụng tàu có thủy thủ đoàn.

Căn cứ Bandar Abbas nằm trên bờ biển phía nam của Iran dọc theo eo biển Hormuz, đóng vai trò là cơ sở triển khai của một phần lớn lực lượng hải quân Iran. Điều này khiến Bandar Abbas trở thành mục tiêu hợp lý cho chiến dịch CENTCOM tuyên bố nhằm làm suy yếu khả năng đe dọa các tàu thương mại đi qua eo biển của Iran.

Căn cứ này đã từng bị Mỹ tấn công trong các đợt không kích vào đầu tháng 3.

Cũng theo CENTCOM, USV Corsair là phương tiện dài khoảng 7,3 m do công ty Saronic Technologies chế tạo. Đây cũng là loại xuồng đã được sử dụng để giải cứu hai thành viên phi hành đoàn của một trực thăng tấn công Apache của Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz vào tháng trước. Khi đó, đây được cho là lần đầu tiên Mỹ thực hiện một chiến dịch cứu hộ bằng phương tiện mặt nước tự hành.

Corsair có thể di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 35 hải lý/giờ và mang theo tải trọng lên tới khoảng 454 kg, với tầm hoạt động vượt quá 1.000 hải lý.

USV Corsair do công ty Saronic Technologies chế tạo. Ảnh: Saronic.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục có các hoạt động quân sự đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và các tuyến hàng hải chiến lược.

Ngày 13/7, CENTCOM thông báo tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ từ 20h giờ GMT ngày 14/7 (3h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam). Lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

Đây là lần thứ hai Mỹ triển khai biện pháp này, sau đợt phong tỏa trước kéo dài từ ngày 13/4 đến 18/6. Trong thời gian đó, lực lượng Mỹ đã yêu cầu hơn 140 tàu thay đổi hải trình theo quy định, vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành và tạo điều kiện cho hơn 50 tàu thương mại chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua khu vực.