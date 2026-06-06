Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục mới

AP đưa tin ngày 6/6, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục Kang Kon hôm 4/6 khi tàu đang trải qua các cuộc thử nghiệm khả năng hoạt động, sau lần hạ thủy thất bại năm ngoái và được sửa chữa. Các bức ảnh do hãng này công bố cho thấy ông Kim đi cùng con gái, được cho tên là Kim Ju Ae, trong buổi thị sát.

Tàu khu trục Kang Kon trong cuộc thử nghiệm trên biển tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên ngày 4/6/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi “phát triển nhanh chóng” lực lượng hải quân có khả năng đóng vai trò lớn hơn trong việc răn đe hạt nhân của đất nước.

Kang Kon là chiếc tàu khu trục thứ hai trong số hai tàu khu trục mà Triều Tiên công bố năm ngoái, sau chiếc Choe Hyon, mà ông Kim Jong Un ca ngợi là một bước tiến lớn hướng tới việc mở rộng tầm hoạt động và khả năng tấn công phủ đầu của quân đội nước này.

Truyền thông nhà nước cho biết thêm, các tàu này được thiết kế để mang nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân,... Tuy nhiên, một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về hiệu quả của chúng trong thực chiến.

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