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[INFOGRAPHIC] OPPO Bubble, màn hình phụ độc lạ giúp selfie bằng camera sau

Thiên Trang

OPPO Bubble là phụ kiện mới hướng đến người yêu thích chụp ảnh chân dung, biến camera sau thành "camera selfie" với màn hình AMOLED mini, kết nối không dây.

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