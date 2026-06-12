[GALLERY] Motorola Razr 60 5G trở lại, khiến Galaxy Z Flip6 dè chừng

[GALLERY] 7-Eleven tung máy ảnh mini New Balance giá hơn 600.000 đồng 7-Eleven hợp tác New Balance ra mắt máy ảnh mini chỉ 24 gram, hỗ trợ chụp ảnh, quay video và ghi âm, gây sốt giới trẻ Hong Kong.

Mitsubishi Xpander lấy lại "ngôi vương" MPV, bỏ xa Toyota Veloz Cross Sau khi bất ngờ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Veloz Cross trong tháng 4/2026, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng lấy lại "ngôi vương" phân khúc MPV.

Đại học không chỉ đào tạo, mà còn tạo ra tri thức và công nghệ mới Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tạo ra tri thức mới, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ.

Ổ SSD di động tích hợp chip 4G, tự hủy bằng một tin nhắn Chỉ bằng một tin nhắn SMS, chiếc ổ SSD đời mới này sẽ lập tức tự hủy bằng dòng điện cao áp.

Mazda CX-60 2026 nhận cọc tại Việt Nam, giá bán khoảng 1,8 tỷ đồng Mẫu xe Mazda CX-60 2026 đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt các khách hàng tại Việt Nam khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ trung này.

Xung đột Iran khiến việc Mỹ giao vũ khí cho Anh bị đình trệ Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo với Quốc hội rằng xung đột tại Iran đã làm thay đổi lịch giao một số loại đạn dược do Mỹ sản xuất, chuyển giao cho quân Anh.

Doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo lần đầu vượt 75.000 xe/tháng Tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo khi doanh số toàn cầu đạt 75.911 xe và tăng tới 188,66% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 75.000 xe/tháng.

Những điều thú vị về phi hành đoàn Artemis 3 NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Maextro của Huawei muốn đứng đầu thị trường MPV siêu sang với V800 Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.