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[GALLERY] Motorola Razr 60 5G trở lại, khiến Galaxy Z Flip6 dè chừng

Thiên Trang (TH)

Motorola Razr 60 5G chính thức trở lại Việt Nam với thiết kế nắp gập huyền thoại, màn hình đẹp, giá hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp Galaxy Z Flip6.

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Motorola Razr 60 5G đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của dòng điện thoại nắp gập huyền thoại Razr tại thị trường Việt Nam, mang đến cho người dùng một lựa chọn mới mẻ trong phân khúc smartphone màn hình gập vốn đang bị thống trị bởi các sản phẩm đến từ Samsung, đồng thời kết hợp hài hòa giữa yếu tố thời trang, công nghệ hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.
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Điểm nổi bật nhất trên Motorola Razr 60 5G chính là thiết kế gập vỏ sò nhỏ gọn lấy cảm hứng từ những mẫu điện thoại Razr đình đám một thời, giúp thiết bị dễ dàng nằm gọn trong túi quần hoặc túi xách, trong khi mặt lưng da thuần chay cao cấp mang lại cảm giác cầm nắm sang trọng, mềm mại và hạn chế bám dấu vân tay hiệu quả.
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Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Motorola Razr 60 5G còn sở hữu bản lề thế hệ mới với cơ chế gập mở chắc chắn, giúp giảm thiểu khe hở giữa hai nửa thân máy, tăng độ bền khi sử dụng lâu dài và hỗ trợ người dùng đặt máy ở nhiều góc độ khác nhau để quay video, chụp ảnh hoặc gọi video rảnh tay một cách thuận tiện.
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Khác với xu hướng trang bị màn hình phụ cỡ lớn trên nhiều mẫu smartphone gập hiện nay, Motorola lựa chọn màn hình OLED 1.5 inch nhỏ gọn đủ để hiển thị thông báo, điều khiển nhạc, kiểm tra thời tiết hoặc hỗ trợ selfie bằng camera chính, qua đó giúp hạn chế sự phân tâm và tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày.
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Khi mở ra, người dùng sẽ được trải nghiệm màn hình chính pOLED 6.9 inch độ phân giải FHD+ với tần số quét 144Hz cho chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và thao tác vuốt chạm mượt mà, trong khi công nghệ bản lề giọt nước giúp nếp gấp gần như biến mất, mang lại cảm giác sử dụng liền mạch hơn. (Cáo.Tek)
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Về hiệu năng, Motorola Razr 60 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 1 đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB, đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc, giải trí, chụp ảnh, xem phim hay đa nhiệm hằng ngày mà vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
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Dù chỉ sở hữu viên pin 4.200mAh, thiết bị vẫn đáp ứng tốt một ngày sử dụng cơ bản nhờ sự tối ưu phần mềm cùng giao diện Hello UI nhẹ nhàng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 30W và sạc không dây để tăng tính tiện lợi cho người dùng hiện đại.
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Với cụm camera chính 64MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 13MP cùng mức giá khoảng 14 triệu đồng, Motorola Razr 60 5G được đánh giá là đối thủ đáng gờm của Galaxy Z Flip6, đặc biệt dành cho những người yêu thích thiết kế gập thời trang, trải nghiệm khác biệt và mong muốn sở hữu một chiếc smartphone độc đáo trong năm 2026.
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