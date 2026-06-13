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[GALLERY] iPhone 17 Pro Max có màn hình phụ nhờ ốp lưng lạ

Thiên Trang (TH)

Chiếc ốp lưng VisionCase biến iPhone 17 Pro Max thành thiết bị hai màn hình với loạt tính năng thông minh, từ xem thông báo đến chơi game.

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VisionCase, mẫu ốp lưng thông minh mới đến từ Rollme, đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi mang đến một ý tưởng độc đáo cho iPhone 17 Pro Max bằng cách tích hợp màn hình phụ ngay trên mặt lưng, giúp mở rộng đáng kể trải nghiệm sử dụng mà không cần thay đổi thiết kế nguyên bản của chiếc smartphone cao cấp này.
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Điểm nhấn nổi bật nhất của VisionCase là màn hình HD kích thước 1,85 inch có độ phân giải 360 x 360 pixel, cho phép người dùng theo dõi nhanh các thông báo quan trọng, tin nhắn SMS, cuộc gọi đến hoặc nội dung từ các ứng dụng được hỗ trợ mà không cần mở khóa hay bật màn hình chính của điện thoại.
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Không chỉ đóng vai trò là một màn hình hiển thị phụ, sản phẩm còn được trang bị khả năng ghi âm bằng một lần chạm, hỗ trợ người dùng ghi lại các cuộc họp, ghi chú nhanh hoặc lưu giữ những thông tin quan trọng một cách tiện lợi trong nhiều tình huống khác nhau.
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Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng sạc ngược, cho phép VisionCase lấy nguồn điện trực tiếp từ iPhone thông qua cáp kết nối, đồng thời hỗ trợ hiển thị văn bản cuộn tùy chỉnh với nhiều màu sắc và hiệu ứng sinh động, giúp người dùng cá nhân hóa thiết bị theo phong cách riêng.
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Rollme còn biến chiếc ốp lưng này thành một công cụ hỗ trợ nhiếp ảnh hữu ích khi tích hợp tính năng xem trước camera trực tiếp trên màn hình phụ, giúp người dùng dễ dàng căn chỉnh khung hình và chụp ảnh selfie bằng camera chính với chất lượng cao hơn đáng kể.
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Bên cạnh các tính năng phục vụ công việc và chụp ảnh, VisionCase cũng hướng đến nhu cầu giải trí khi tích hợp các trò chơi mini cổ điển, đèn pin, danh thiếp kỹ thuật số cùng chế độ màn hình luôn bật, biến chiếc ốp lưng thành một thiết bị công nghệ độc lập với nhiều tiện ích thú vị.
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Để đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, Rollme trang bị cho VisionCase viên pin dung lượng 400mAh, cho phép hoạt động liên tục tới 7 ngày chỉ sau một lần sạc, giúp người dùng yên tâm sử dụng các tính năng thông minh mà không phải lo lắng về việc sạc pin thường xuyên.
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Với mức giá khoảng 50 USD, tương đương 1,32 triệu đồng, cùng nhiều tùy chọn màu sắc thời trang như đen, cam, xám và nâu cà phê, Rollme VisionCase đang trở thành một trong những phụ kiện iPhone 17 Pro Max độc đáo nhất hiện nay, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người dùng yêu thích công nghệ và sự sáng tạo.
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