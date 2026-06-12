Olinia Uno - xe điện 6 chỗ đầu tiên của Mexico, dưới 300 triệu đồng

Doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo lần đầu vượt 75.000 xe/tháng Tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo khi doanh số toàn cầu đạt 75.911 xe và tăng tới 188,66% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 75.000 xe/tháng.

[GALLERY] Robot Xiaomi tự chụp ảnh bằng 17T Pro khiến khán giả trầm trồ Robot hình người của Xiaomi gây chú ý khi tự cầm Xiaomi 17T Pro, zoom và chụp ảnh trên sân khấu, cho thấy bước tiến lớn về AI và robot.

Những điều thú vị về phi hành đoàn Artemis 3 NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Maextro của Huawei muốn đứng đầu thị trường MPV siêu sang với V800 Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.

VinFast bán ra 19.503 ôtô điện tại Việt Nam trong tháng 5/2026 VinFast chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026 tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng 19.503 ôtô điện các loại được bàn giao cho khách hàng.

Honda Việt Nam bán ra 169.976 xe máy và 1.870 ôtô trong tháng 5/2026 Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 5/2026 với mức tăng trưởng dương ấn tượng ở mảng ôtô.

Giám đốc AI của Microsoft chỉ trích Anthropic xem Claude có ý thức Mustafa Suleyman cho rằng cách Anthropic định hướng Claude mang đến "Chính xác là điều mà chúng ta không mong muốn nhất về trí tuệ nhân tạo.”

Hơn 3.900 xe Hyundai được giao đến tay người dùng Việt tháng 5/2026 Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 5/2026. Theo đó, tổng số xe ôtô Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.921 xe.

Mục sở thị Kia New Sorento Hybrid tại Việt Nam, giá bán từ 1,349 tỷ đồng Kia New Sorento Hybrid ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD, giá bán từ 1.349 đến 1,399 tỷ đồng.