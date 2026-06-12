Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Olinia Uno - xe điện 6 chỗ đầu tiên của Mexico, dưới 300 triệu đồng

Nguyễn Chung

Olinia Uno là xe điện nội địa đầu tiên của Mexico, xe có thể chở tới 6 người, nhưng chỉ đạt 100 km cho mỗi lần sạc và tốc độ tối đa giới hạn ở mức chỉ 50 km/h.

1-3395.jpg
Mexico là một trong những trung tâm sản xuất ôtô lớn của thế giới. Đây vốn là nơi đặt nhà máy của nhiều hãng xe hàng đầu toàn cầu. Tuy nhiên, quốc gia này gần như chưa từng sở hữu những thương hiệu ôtô nội địa đáng chú ý. Mẫu xe điện Olinia Uno 2026 mới ra mắt được kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó.
3-461.jpg
Uno là sản phẩm đầu tay của thương hiệu xe điện Olinia. Đây cũng là thương hiệu xe điện nội địa đầu tiên của Mexico. Uno mang theo kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho lĩnh vực giao thông của đất nước này.
2-6358.jpg
Uno là mẫu xe điện cỡ nhỏ với 6 chỗ ngồi được thiết kế và sản xuất tại Mexico dưới sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang. Mẫu xe này không hướng tới việc cạnh tranh với ô tô điện cá nhân thông thường mà được định vị như một giải pháp thay thế cho xe máy và các loại xe ba bánh chở người vốn rất phổ biến trên đường phố Mexico.
4-47.jpg
Thay vì phục vụ những hành trình dài hoặc các chuyến đi liên bang, Uno phù hợp hơn với các dịch vụ vận tải chặng ngắn trong đô thị. Xe được trang bị bộ pin lithium-sắt-photphat với dung lượng chỉ 14,7 kWh, cung cấp năng lượng cho 1 mô-tơ điện duy nhất. Mô-tơ điện này có công suất rất khiêm tốn, chỉ 17 mã lực (13 kW).
5-403.jpg
Ngay cả khi người lái đạp hết chân ga, xe cũng chỉ đạt tốc độ tối đa 50 km/h. Khi sạc bằng ổ điện gia dụng 220V, xe cần khoảng 4 giờ để nạp đầy pin, phù hợp với việc sạc qua đêm và sử dụng vào ngày hôm sau. Phạm vi hoạt động tối đa của xe đạt 100 km sau mỗi lần sạc đầy.
6-4411.jpg
Hãng xe điện Olinia cho biết mẫu ôtô giá rẻ này đặc biệt phù hợp cho “những chuyến đi ngắn theo nhóm, các hành trình có nhiều điểm dừng, người chở theo hành lý, trẻ em và người cao tuổi”.
7-2143.jpg
Uno được trang bị nhiều tay nắm hỗ trợ cả bên trong lẫn bên ngoài xe. Nhờ thiết kế cửa sau mở kiểu đối xứng, Uno thậm chí có thể đưa đón người sử dụng xe lăn mà không cần bất kỳ sửa đổi đặc biệt nào.
8-756.jpg
Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đã trực tiếp lái nguyên mẫu Uno lên sân khấu trong buổi ra mắt toàn cầu của mẫu xe này tại căn cứ quân sự Santa Lucia. Dù thiết kế khó có thể tạo ra nhiều cảm xúc, Uno ít nhất vẫn thể hiện rõ tính thực dụng và phù hợp với mục đích sử dụng mà xe hướng tới.
9-4750.jpg
Giá bán được xem là một trong những điểm hấp dẫn nhất của mẫu xe này. Uno có giá khởi điểm chỉ 150.000 Peso, tương đương chưa tới 8.600 USD (tương đương khoảng 227 triệu đồng). Ngoài giá bán, mẫu xe điện này còn có chi phí sử dụng hấp dẫn.
10-5021.jpg
Theo hãng Olinia, trong khi một chiếc taxi sử dụng động cơ đốt trong thông thường có chi phí vận hành lên tới 2,4 Peso (0,14 USD) cho mỗi km và xe máy tiêu tốn khoảng 1,18 Peso (0,07 USD) mỗi km, Uno chỉ tốn khoảng 0,5 Peso (0,03 USD) cho mỗi km.
Video: Xem chi tiết mẫu xe điện Olinia Uno 6 chỗ giá siêu rẻ của Mexico.
bài liên quan
#Olinia Uno 6 chỗ giá siêu rẻ của Mexico #Olinia Uno 2026 #xe điện Olinia Uno 2026 mới #giá xe điện Olinia Uno 2026 #xe điện 6 chỗ đầu tiên của Mexico #Olinia Uno dưới 300 triệu đồng
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top