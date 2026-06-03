Hơn 1,22 triệu thí sinh sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ ngày 10-12/6

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Tuyệt đối không chủ quan, sai sót trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm đầu tiên được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời có số lượng thí sinh tăng mạnh. Vì vậy, các địa phương cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào của kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ 10-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025.

Trong đó, 98,45% thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến. Số lượng thí sinh đăng ký các môn thi khoa học tự nhiên cũng tăng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12/6/ Ảnh nguồn VOV

Cả nước tổ chức thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ sớm với hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tương đối đầy đủ.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi và tuyển sinh năm 2026; Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, xây dựng kế hoạch kiểm tra và tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận công nghệ cao.

Về hạ tầng công nghệ, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và phần mềm hỗ trợ ra đề thi. Các hệ thống này được phối hợp rà soát, đánh giá an ninh, an toàn với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trước khi đưa vào vận hành nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật trong toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.

Công tác tập huấn nghiệp vụ được triển khai sớm, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Bộ GD&ĐT đã tổ chức các hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho các sở GD&ĐT, lực lượng công an, các cơ sở giáo dục đại học và các đoàn kiểm tra. Đồng thời, các địa phương cũng chủ động tập huấn cho cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi.

Đối với công tác ra đề, in sao và vận chuyển đề thi, Bộ GD&ĐT đã thành lập Hội đồng ra đề thi; phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, bảo mật.

Việc vận chuyển đề thi tiếp tục được thực hiện thông qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đến nay, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu để có thể bắt đầu tiến hành in sao đề theo đúng kế hoạch và quy định.

Tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị từ nay đến ngày thi

Về kiểm tra, giám sát, Bộ GD&ĐT triển khai kiểm tra ở cả 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi. Các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ, các vụ, cục chuyên môn và các cơ sở giáo dục đại học đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhiều địa phương.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi trên cả nước.

Tại địa phương, đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính đều đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, phương án dự phòng và huy động sự tham gia của các sở, ngành liên quan.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật trong quy chế nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các địa phương và lực lượng tham gia tổ chức thi nhanh chóng thích ứng.

Đến thời điểm này, đã sẵn sàng các khâu để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuy nhiên, thách thức phải đối mặt là thời điểm tổ chức thi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như nắng nóng, dông lốc, mưa bão, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh, đòi hỏi công tác quản lý, điều hành phải chặt chẽ hơn.

Nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng tiếp tục là vấn đề được các cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý.

Ông Huỳnh Văn Chương đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị từ nay đến ngày thi; đặc biệt chú trọng công tác an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi, điểm thi và khâu chấm thi.

Đồng thời, cần tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi, tránh tự ý xử lý các tình huống phát sinh ngoài quy định, bảo đảm mọi sự việc được giải quyết đúng quy chế và đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào ngày 10/6. Ngày 11/6 thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều. Ngày 12/6, thí sinh làm bài hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 13-30/6. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

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