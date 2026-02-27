Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Đảng ủy VUSTA (Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ. Theo đó, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, với 40 năm công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có 18 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Viện, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được đánh giá là cán bộ có bề dày kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc hoạt động khoa học và công nghệ, có uy tín trong giới trí thức.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phi Long kỳ vọng, trên cương vị mới, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian tới, khi tổ chức Đại hội, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sẽ được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao Quyết định Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy và Ban Thường vụ VUSTA cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện quy chế và kiện toàn tổ chức bộ máy của VUSTA, Đảng ủy VUSTA trên cơ sở mô hình tổ chức mới đã được sắp xếp từ năm 2025; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với tinh thần đổi mới, sáng tạo; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 230-KL/TW, ngày 5/1/2026 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hội trong tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng, phát triển tổ chức hội, hội viên và quan tâm chăm lo đến đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đảng ủy và của VUSTA đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tin tưởng giao trọng trách, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VUSTA.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh đánh giá, truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển của VUSTA là nền tảng vững chắc để toàn thể cán bộ tiếp bước với khát vọng mới, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức VUSTA đoàn kết, xây dựng Đảng bộ liên hiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên hiệp Hội Việt Nam chúc mừng GS.VS.Châu Văn Minh

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích. Từ năm 1985-2007, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng ủy VUSTA chúc mừng Tân Bí thư Đảng ủy - Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I. Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm quốc gia như: Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)./.