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[GALLERY] Tai nghe có LDAC vẫn nghe dở nếu quên bật tính năng này

Thiên Trang (TH)

Nhiều người mua tai nghe hỗ trợ LDAC nhưng vẫn không tận dụng được chất lượng âm thanh cao cấp vì bỏ qua bước kích hoạt quan trọng trên điện thoại.

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Tai nghe hỗ trợ LDAC từ lâu đã được xem là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người yêu thích âm thanh chất lượng cao, nhưng thực tế không phải ai sở hữu thiết bị này cũng đang tận dụng được toàn bộ lợi thế mà công nghệ mang lại.
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LDAC là codec Bluetooth do Sony phát triển, cho phép truyền tải lượng dữ liệu âm thanh lớn hơn đáng kể so với các chuẩn phổ biến như SBC hay AAC, từ đó giúp giữ lại nhiều chi tiết hơn khi nghe nhạc chất lượng cao, đặc biệt là các định dạng như FLAC hoặc nhạc Lossless.
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Tuy nhiên, việc tai nghe và điện thoại cùng hỗ trợ LDAC không đồng nghĩa với việc kết nối Bluetooth đang thực sự sử dụng codec này, bởi nhiều thiết bị vẫn mặc định hoạt động với SBC hoặc AAC nếu người dùng chưa kích hoạt đúng cách trong phần cài đặt.
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Một trong những bước thường bị bỏ qua nhất là bật LDAC trong ứng dụng quản lý chính thức của nhà sản xuất tai nghe, bởi trên nhiều mẫu tai nghe hiện nay tính năng này không được kích hoạt sẵn khi xuất xưởng nhằm tối ưu thời lượng pin hoặc khả năng kết nối đa thiết bị.
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Sau khi kích hoạt LDAC trong ứng dụng, người dùng nên ngắt kết nối và ghép nối lại tai nghe với điện thoại, đồng thời kiểm tra mục Bluetooth Audio Codec trong phần Tùy chọn nhà phát triển của Android để xác nhận hệ thống đã chuyển sang sử dụng codec LDAC.
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Để trải nghiệm LDAC hiệu quả, người dùng cần đáp ứng đồng thời ba điều kiện gồm tai nghe hỗ trợ và đã bật LDAC, điện thoại Android tương thích với codec này, cùng nguồn nhạc chất lượng cao từ các file FLAC hoặc các dịch vụ phát nhạc hỗ trợ Lossless như Tidal hay Apple Music trên Android.
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Đáng chú ý, dù Apple Music hỗ trợ nhạc Lossless trên Android và có thể kết hợp với LDAC để mang lại chất lượng âm thanh rất cao qua Bluetooth, đây vẫn không phải trải nghiệm lossless hoàn toàn vì tín hiệu âm thanh sẽ được mã hóa lại trước khi truyền tới tai nghe.
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Trong thực tế, LDAC không phải phép màu có thể biến một chiếc tai nghe phổ thông thành thiết bị cao cấp, nhưng nếu đã đầu tư điện thoại, tai nghe và nguồn nhạc tương thích mà không kích hoạt codec này, người dùng đang vô tình lãng phí một trong những tính năng giá trị nhất mà mình đã bỏ tiền để sở hữu.
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