[GALLERY] Mã độc giả ChatGPT bùng nổ, doanh nghiệp Việt cần cảnh giác

Anh bất ngờ loại biên sớm trực thăng đa năng AH1 Wildcat Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định loại bỏ toàn bộ trực thăng đa năng AH1 Wildcat khỏi biên chế hàng không lục quân chỉ mới sau 12 năm phục vụ.

Trợ lý số Mitsubishi Motors giúp gần 200.000 chủ xe chăm sóc ôtô dễ dàng hơn Với gần 200.000 lượt tải và cài đặt đạt gần 100% với các khách hàng mua xe mới, Mitsubishi Connect+ đang chứng minh việc quản lý và chăm sóc xe dễ dàng hơn.

[GALLERY] Đừng để robot ngã đánh lừa bạn về sức mạnh của Trung Quốc Những cú ngã của robot hình người Trung Quốc gây cười trên mạng xã hội, nhưng phía sau là chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng và sản xuất quy mô lớn.

Các nhà vật lý Oxford tạo ra trạng thái chồng chập lượng tử kỳ lạ Nghiên cứu tại Oxford tạo ra trạng thái lượng tử phi cổ điển trong ion giam giữ, thúc đẩy phát triển công nghệ lượng tử và cảm biến chính xác cao.

Đằng sau sự kiện Trung Quốc bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo ra Thái Bình Dương Vụ phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân ra khu vực Tây Thái Bình Dương không đơn thuần là một cuộc huấn luyện thường niên như tuyên bố của Trung Quốc.

Triệu hồi gần 387.000 xe BMW 1 Series và 3 Series do lỗi túi khí BMW vừa tiếp tục thông báo triệu hồi tới gần 387.000 xe 1 Series và 3 Series do lỗi túi khí, có thể gây chấn thương cho người lái và hành khách.

TTND PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên: Người đổi mới ngành y tế Việt Nam TTND PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên đã góp phần đổi mới chính sách khám chữa bệnh, hoàn thiện bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

[GALLERY] Quên mật khẩu Zalo? Làm ngay cách này để lấy lại tài khoản Quên mật khẩu Zalo không còn là nỗi lo nếu bạn vẫn giữ số điện thoại đăng ký. Chỉ với vài bước đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng lấy lại tài khoản an toàn

Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Pakistan, 9 người thiệt mạng Hàng chục tay súng phiến quân tấn công một đồn cảnh sát tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.