Đức tự tin với đội hình tấn công đa dạng dưới thời Nagelsmann

Tuyển Đức có lý do để lạc quan khi "Die Mannschaft" dưới quyền HLV Julian Nagelsmann hiện sở hữu lực lượng tấn công được đánh giá giàu chiều sâu bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngôi sao tiền đạo Kai Havertz cho rằng sự cạnh tranh ở hàng công không phải là áp lực mà chính là lợi thế của đội tuyển Đức trên hành trình tìm lại hào quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kai Havertz là chân sút Đức ghi bàn ở hai trận chung kết Champions League

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến đầu tiên kể từ khi đội tuyển Đức đặt chân đến Mỹ, Kai Havertz nhấn mạnh việc HLV Julian Nagelsmann có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công là điều đáng mừng. "Chúng tôi có rất nhiều phương án tấn công, đó là một vấn đề tích cực. Rõ ràng sẽ tốt hơn khi đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi thay vì quá ít lựa chọn", chân sút của Arsenal chia sẻ.

Deniz Undav (26) và Lennart Karl

Trong tay HLV Nagelsmann hiện có hàng loạt ngôi sao tấn công đang đạt phong độ cao như Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane, Nick Woltemade, Deniz Undav, Lennart Karl, Felix Nmecha hay chính Kai Havertz. Sự đa năng của nhiều cầu thủ còn giúp tuyển Đức có thể linh hoạt thay đổi hệ thống chiến thuật tùy từng đối thủ.

Ở trận giao hữu thắng Phần Lan 4-0 cuối tuần qua, Wirtz, Musiala, Karl và Undav đều được trao cơ hội đá chính. Riêng Havertz không góp mặt do vừa cùng Arsenal tham dự trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain.

Nick Woltemade (11)

Một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất thời gian qua là Deniz Undav. Tiền đạo này lập cú đúp và đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng trước Phần Lan, qua đó tạo thêm sức ép cho cuộc cạnh tranh suất đá chính.

Dù vậy, Havertz khẳng định các tuyển thủ Đức không xem nhau là đối thủ trong cuộc đua vị trí. "Những con số của Undav đã nói lên tất cả. Cậu ấy là một phần rất quan trọng của đội tuyển quốc gia. Không ai phải lo sợ hay e ngại ai. Điều quan trọng nhất là toàn đội vận hành như một tập thể và tất cả cầu thủ đều sẽ có vai trò của mình", Havertz nhấn mạnh.

Felix Nmecha (13)

Đức sẽ có trận giao hữu cuối cùng với đội chủ nhà Mỹ trước khi bước vào World Cup 2026. Tại bảng E, đội bóng 4 lần vô địch thế giới sẽ lần lượt gặp Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Sau những thất bại liên tiếp ở hai kỳ World Cup gần nhất, người hâm mộ Đức kỳ vọng thế hệ tài năng do Nagelsmann dẫn dắt sẽ giúp "Cỗ xe tăng" lấy lại vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới.