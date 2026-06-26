Đổi cánh tay lấy chiến thắng: Ý chí phi thường của La Văn Cầu

Ngày 24/6/2026, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94, khép lại gần một thế kỷ cuộc đời gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, tên tuổi La Văn Cầu gắn liền với một câu chuyện tưởng như chỉ có trong huyền thoại: người chiến sĩ với một cánh tay bị dập nát do đạn địch vẫn quyết tâm lao lên hoàn thành nhiệm vụ giữa làn đạn, góp phần mở đường cho chiến thắng.

Chiến công huyền thoại của người chiến sĩ trẻ

Điều khiến La Văn Cầu trở thành biểu tượng không chỉ là một chiến công quân sự. Đó còn là bài học về ý chí, về khả năng vượt qua giới hạn của con người khi đứng trước thử thách sinh tử.

Ngược dòng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1932 trong một gia đình dân tộc Tày ở vùng núi Cao Bằng. Tuổi thơ của ông gắn với những năm tháng đất nước còn chìm trong ách thống trị thực dân. Cũng như nhiều thanh niên cùng thế hệ, ông sớm tham gia cách mạng và trở thành chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn cam go.

Năm 1950, chiến dịch Biên giới được mở ra nhằm phá thế bao vây của thực dân Pháp, khai thông tuyến liên lạc với quốc tế và tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến. Một trong những trận đánh ác liệt nhất của chiến dịch là trận Đông Khê. Khi ấy, La Văn Cầu là chiến sĩ thuộc tổ bộc phá, lực lượng có nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm: mang khối thuốc nổ tiếp cận lô cốt và công sự đối phương để mở cửa đột phá cho bộ đội xung phong.

Trong trận đánh quyết định ấy, hỏa lực địch bắn dữ dội từ các vị trí kiên cố. La Văn Cầu bị thương rất nặng ở cánh tay. Vết thương khiến cánh tay gần như không còn khả năng hoạt động, đau đớn đến mức có thể làm bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh nào ngất lịm. Máu chảy nhiều, sức lực suy kiệt, trong khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Đồng chí La Văn Cầu được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1952. Ảnh tư liệu

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Trong hoàn cảnh đó, điều mà phần lớn con người sẽ nghĩ tới là tìm cách sống sót. Nhưng La Văn Cầu lại nghĩ đến nhiệm vụ trước mắt. Ông đã đề nghị đồng đội xử lý cắt bỏ phần cánh tay bị thương để có thể tiếp tục tiến lên. Dù chi tiết cụ thể qua thời gian được kể lại với những sắc thái khác nhau, tinh thần cốt lõi của câu chuyện vẫn không thay đổi: người chiến sĩ trẻ tuổi ấy đã đặt nhiệm vụ và chiến thắng của đơn vị lên trên nỗi đau thể xác của bản thân.

Trở lại với trận đánh khốc liệt năm 1950, La Văn Cầu tiếp tục ôm bộc phá, bò qua làn đạn và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cửa mở được phá tung, tạo điều kiện cho bộ đội xung phong đánh chiếm mục tiêu. Chiến thắng Đông Khê sau đó trở thành một trong những thắng lợi quan trọng nhất của chiến dịch Biên giới năm 1950.

Mỗi người đều có những “trận Đông Khê” của riêng mình

Nhiều người khi nghe câu chuyện này thường chỉ chú ý đến yếu tố bi tráng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, giá trị lớn nhất nằm ở sức mạnh tinh thần mà La Văn Cầu thể hiện.

Con người luôn có giới hạn. Chúng ta sợ đau đớn, sợ thất bại, sợ mất mát. Đó là phản ứng tự nhiên. Điều đặc biệt ở những con người phi thường không phải vì họ không biết sợ, mà bởi họ có một mục tiêu lớn hơn nỗi sợ hãi của chính mình.

Trong khoảnh khắc quyết định ở Đông Khê, La Văn Cầu cũng là một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi. Ông không phải nhân vật bước ra từ truyền thuyết. Ông là một con người bằng xương bằng thịt, cũng cảm nhận đau đớn như mọi người khác. Chính vì vậy, sự lựa chọn của ông càng trở nên đáng khâm phục.

Ý chí ấy không được hình thành trong một ngày. Nó được hun đúc từ lý tưởng, từ tinh thần trách nhiệm với đồng đội và từ niềm tin vào mục tiêu mà mình đang theo đuổi. Khi niềm tin đủ lớn, con người có thể làm được những điều tưởng như không thể.

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Sau chiến tranh, La Văn Cầu không sống trong hào quang của một huyền thoại. Ông tiếp tục công tác, cống hiến và giữ lối sống giản dị của một người lính. Những người từng tiếp xúc với ông thường nhắc đến sự khiêm nhường, chân thành và mộc mạc. Dường như đối với ông, chiến công năm xưa không phải điều để tự hào cá nhân, mà chỉ là trách nhiệm của một người chiến sĩ trong thời khắc đất nước cần.

Chính điều đó khiến hình ảnh La Văn Cầu trở nên gần gũi hơn với các thế hệ hôm nay. Không phải ai cũng phải đối mặt với bom đạn chiến tranh. Nhưng mỗi người đều có những “trận Đông Khê” của riêng mình: bệnh tật, khó khăn kinh tế, thất bại trong học tập, áp lực công việc hay những biến cố bất ngờ của cuộc sống.

Trong những thời điểm ấy, câu chuyện của La Văn Cầu nhắc nhở rằng giới hạn lớn nhất đôi khi không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài mà nằm trong suy nghĩ của chính chúng ta. Nghị lực không có nghĩa là không biết đau. Nghị lực là vẫn tiếp tục bước đi dù đang đau đớn. Nghị lực không có nghĩa là không gặp thất bại. Nghị lực là dám đứng lên sau thất bại để tiếp tục hành trình.

Có lẽ vì thế mà sau hơn bảy thập kỷ, câu chuyện về người chiến sĩ của tổ bộc phá ở Đông Khê vẫn được nhắc lại trong sách giáo khoa, trong các bài học lịch sử và trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Câu chuyện này vượt khỏi khuôn khổ của một chiến công quân sự để trở thành biểu tượng của ý chí con người.

Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là mất mát đối với lịch sử dân tộc. Nhưng những gì ông để lại không chỉ là một chiến thắng hay một tấm huân chương. Di sản lớn nhất của ông là bài học về lòng dũng cảm và nghị lực sống.

Một cánh tay đã bị hủy hoại giữa chiến trường năm ấy không chỉ góp phần mở toang cánh cửa của một cứ điểm quân sự. Nó còn mở ra cho nhiều thế hệ người Việt Nam một bài học bất hủ: khi ý chí đủ mạnh, con người có thể vượt qua những giới hạn tưởng như không thể vượt qua.