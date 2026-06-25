Diễn biến mới vụ hóa đơn hải sản hơn 16 triệu đồng ở Việt Trì

Liên quan vụ việc người đàn ông mời cô gái cùng nhóm bạn đi ăn hải sản tại nhà hàng ở phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) rồi phát sinh hóa đơn hơn 16 triệu đồng, anh H., chủ quán Hải sản Việt Trì (đường Vũ Thê Lang) cho biết diễn biến vụ việc diễn ra khá nhanh.

Theo chủ quán, khoảng 21h ngày 24/6, người đàn ông tên T. đến quán cùng khoảng 5 phụ nữ và 7 trẻ em, ngồi thành hai bàn. Nhóm khách gọi rất nhiều hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau… có loại nặng khoảng 4kg.

Quán hải sản nơi xảy ra vụ việc.

"Số lượng còn lại ăn không hết họ yêu cầu đóng gói mang về cho trẻ nhỏ,” anh H. kể.

Ban đầu quá trình ăn uống diễn ra bình thường nên nhân viên không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, sau khoảng 30-40 phút, người đàn ông bất ngờ nằm ra sàn nhà hàng, la hét và có biểu hiện không ổn định.

“Lúc đó quán chưa kịp lên hóa đơn. Ông ấy nằm dưới nền nhà, la hét và nói linh tinh. Sau đó những người phụ nữ và trẻ em đi cùng lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn lại người đàn ông,” anh H. nói thêm.

Ngay sau sự việc, chủ quán đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng Công an phường Việt Trì sau đó có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở để làm việc.

Chủ quán cho biết thêm, phía gia đình người đàn ông thông tin người này có vấn đề về tâm lý. Sau khi làm việc với cơ quan công an, phía quán xác định việc thu hồi khoản tiền là rất khó nên chấp nhận thiệt hại.

Đại diện quán cũng khẳng định giá các món ăn trong hóa đơn được niêm yết công khai, phù hợp mặt bằng chung. Các loại hải sản khách gọi đều là hàng cao cấp, kích cỡ lớn nên tổng hóa đơn lên hơn 16 triệu đồng.

“Chúng tôi kinh doanh bình thường, giá niêm yết rõ ràng. Đây là tình huống phát sinh ngoài ý muốn,” chủ quán nói.

Trước đó, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết người đàn ông trong vụ việc là anh T., trú tại xã Tam Dương (tỉnh Phú Thọ). Tại trụ sở, người này có biểu hiện không hợp tác và không ký biên bản làm việc.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp xác minh với nơi cư trú của người này để làm rõ tình trạng sức khỏe và các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định.

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