Đề và gợi ý đáp án môn Công nghệ nông nghiệp thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng nay 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh làm 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp.

Riêng Công nghệ Nông nghiệp có 31.091 thí sinh (năm 2025 có 21.962 thí sinh)

Trừ môn Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại là trắc nghiệm. Đề thi gồm 1-3 phần, ứng với ba dạng câu hỏi. Trong đó, phần II là câu hỏi dạng đúng/sai, mỗi câu có 4 ý. Thí sinh chọn chính xác một ý trong một câu được 0,1 điểm; hai ý được 0,25; ba ý được 0,5. Làm đúng cả bốn ý, các em mới được trọn vẹn 1 điểm.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn tự chọn ngày thi thứ 2, Ảnh Bình Nguyên

Đề và gợi ý đáp án môn Công nghệ nông nghiệp- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026- Mã đề 0734 do tuyensinh247 thực hiện như sau:

Gợi ý đề thi chỉ mang tính tham khảo.