Cư dân Ocean City “thắng đời 1-0” với đặc quyền đi biển miễn phí mỗi ngày, trẩy hội mỗi tuần

Với hệ tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại quy mô hiếm có cùng loạt ưu đãi “khủng”, đại đô thị phía Đông Hà Nội mang tới chuẩn sống khác biệt và những đặc quyền khó sao chép cho cộng đồng cư dân.

Cư dân Ocean City được hưởng ưu đãi miễn phí đến 100% khi sử dụng dịch vụ tại VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park.

Ra cửa chạm biển, nghỉ dưỡng mỗi ngày

Mùa hè này, điểm đến thường xuyên nhất của gia đình anh Ngô Trọng Sơn (cư dân Vịnh Thiên Đường, Vinhomes Ocean Park 3) là “thiên đường biển” VinWonders Water Park.

Chỉ mất vài phút đi bộ, cả gia đình đã có mặt giữa không gian công viên nước “khủng” với bể bơi lớn ngoài trời, bể bơi bốn mùa trong nhà, 6 đường trượt siêu tốc, sân chơi nước Coral cùng 3 sân chơi chủ đề đại dương thú vị.

“Trước đây, muốn cho con có cảm giác đi biển, gia đình phải lên kế hoạch từ trước hàng tháng. Cả năm cũng chỉ đi được 1-2 chuyến là cùng. Giờ ngày nào rảnh cũng có thể đưa con ra biển chơi, rất thuận tiện, trải nghiệm không thua kém Nha Trang hay Phú Quốc”, anh Sơn chia sẻ.

Trải nghiệm “đi biển mỗi ngày” này càng trọn vẹn nhờ đặc quyền dành riêng cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2 và Ocean Park 3 (chuyển về ở trước ngày 20/6) với ưu đãi miễn phí 100% vé vào cửa VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park trong năm đầu tiên, không giới hạn số lượt trải nghiệm. Sang năm thứ hai, cư dân được giảm 70% giá vé và tiếp tục hưởng ưu đãi 50% trong năm thứ ba. Với nhóm cư dân sở hữu nhà nhưng chưa về ở, mức ưu đãi lần lượt là 50%, 35% và 25% qua từng năm.

Nếu VinWonders Water Park là thiên đường trò chơi nước cho cả gia đình thì VinWonders Wave Park tại Vinhomes Ocean Park 2 gây ấn tượng với quy mô 18 ha, 6 bể tạo sóng đa cấp độ, hồ nước mặn, 10 cụm trò chơi nước, công viên cát Sandy Park và khu check-in chủ đề Atlantis.

Bộ đôi “thiên đường biển” mang đến những khoảnh khắc vui chơi, thư giãn cho cư dân và du khách.

Những chuyến nghỉ dưỡng “0 đồng” từ chương trình “Mùa hè mát lành cùng Ocean City” cũng là điều khiến anh Hoàng Tùng, chủ nhân mới của một căn nhà tại Vinhomes Ocean Park 2, phấn khích nhất.

“Vợ chồng tôi vẫn bảo nhau là chuyển về Ocean City sống đúng là có thể ‘sĩ hết đời’. Mỗi tuần, gia đình tôi được tặng 4 vé vào VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park. Ngoài ra, còn có thể mua thêm tối đa 4 vé ưu đãi giảm 50% cho người thân, bạn bè đi cùng. Ngoài Ocean City, Hà Nội làm gì có nơi nào sống sướng được như thế”, anh Tùng hào hứng.

Trẩy hội mỗi tuần giữa lòng “thành phố điểm đến”

Không chỉ có trải nghiệm “đi biển miễn phí” mỗi ngày, đặc quyền khiến những cư dân như anh Sơn, anh Tùng tự hào về nơi mình sống còn là “thiên đường lễ hội” ngay ngưỡng cửa.

Ngay lúc này, “thành phố điểm đến” phía Đông Thủ đô đang bùng nổ với Ocean BBQ & Brew Fest 2026. Điễn ra vào dịp cuối tuần từ ngày 27/6 đến 26/7 tại The Venice, đại tiệc vị giác quy tụ hơn 20 thương hiệu ẩm thực, hàng trăm món nướng và hơn 120 dòng bia trong nước, quốc tế. Kết hợp Fan Zone World Cup, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và pháo hoa, Ocean BBQ & Brew Fest 2026 mang đến trải nghiệm ẩm thực, vui chơi, giải trí bất tận cho cư dân và du khách.

“Người lớn gặp gỡ bạn bè, thưởng thức ẩm thực, nghe nhạc; trẻ nhỏ có không gian vui chơi; cả nhà cùng xem show thực cảnh, trình diễn pháo hoa. Cảm giác như đi hội ngay trong nơi mình sống”, anh Quốc Hưng, cư dân Vinhomes Ocean Park 3, cho hay.

Trước đó, Ocean City cũng đã nhiều lần ghi dấu trên bản đồ lễ hội phía Bắc. Con số 14 triệu lượt khách đổ về trong năm là minh chứng cho sức hút đó, đồng thời đưa Ocean City sánh ngang với các thủ phủ du lịch hàng đầu miền Bắc như Hạ Long, Hải Phòng…

Chuỗi lễ hội, âm nhạc, ẩm thực và pháo hoa khiến Ocean City luôn sôi động 24/7.

Hoàn thiện bức tranh đô thị đáng sống bậc nhất của Ocean City là những khu thấp tầng hiện đại với không gian xanh mát, được ví như những “nốt lặng tinh tế” giữa một bản hòa ca sôi động. Trong đó, khu compound Vịnh Xanh tại Vinhomes Ocean Park 3 đang là tâm điểm chú ý.

Với các dòng sản phẩm như biệt thự đơn lập Riviera Villas, biệt thự song lập Harmony Villas và nhà vườn Green Garden Homes, Vịnh Xanh đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, đầu tư và tích sản của nhóm khách hàng cao cấp.

Chủ nhân có thể thỏa sức tận hưởng nhịp sống lễ hội sôi động của Ocean City, rồi chỉ bước qua cánh cổng là đã trở về với không gian compound riêng tư bên mặt nước, cây xanh cùng hệ tiện ích nội khu đắt giá, như hồ cá Koi, sân thể thao, đảo công viên và các khoảng sinh hoạt ngoài trời thoáng đãng.Về dài hạn, sức hấp dẫn của Ocean City còn được cộng hưởng bởi hạ tầng kết nối phía Đông Hà Nội đang được đầu tư đồng bộ. Các tuyến metro số 8, số 14 vừa khởi công, cùng Vành đai 4 và những cây cầu vượt sông Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, dự kiến thông xe năm 2027, sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm, mở rộng khả năng thu hút cư dân, du khách, cũng như khai thác thương mại và dịch vụ.

Khi kết nối ngày càng thuận tiện, Ocean City càng có thêm lợi thế để trở thành cực sống mới của Thủ đô, nơi cư dân có thể “đi biển mỗi ngày, trẩy hội mỗi tuần” ngay trong đại đô thị đã vận hành.