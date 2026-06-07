Cảnh báo về trào lưu Kuman Thong xâm nhập học đường Tây Ninh

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, một trào lưu tâm linh lệch lạc mang tên Kuman Thong đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Không còn là những món đồ chơi thông thường, những con “búp bê ma thuật” này đang được một bộ phận học sinh tôn thờ như những vị “thần may mắn” để cầu mong điểm số và sự ưu ái.

Đánh vào tâm lý lo lắng trước các kỳ thi và sự tò mò của lứa tuổi học sinh, các đối tượng đã biến tướng Kuman Thong thành một loại “phao cứu sinh” tinh thần. Thực trạng này đặt ra một hồi chuông báo động, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng.

Công an phường Long An kiểm tra và tạm giữ các búp bê Kuman Thong trên địa bàn.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện nay nhiều trang mạng xã hội có lượng theo dõi khổng lồ liên tục thổi phồng về khả năng "chiêu tài, kích lộc, đem lại may mắn, bảo vệ gia chủ" của búp bê Kuman Thong. Những lời quảng cáo này nhanh chóng đánh trúng tâm lý của lứa tuổi học sinh – giai đoạn mà các em đang phải đối mặt với nhiều áp lực: từ học tập, thi cử, kỳ vọng của cha mẹ cho đến những khủng hoảng tâm sinh lý tuổi dậy thì.

Theo một học sinh chia sẻ: "Em biết đến loại búp bê này thông qua mạng xã hội, thấy dễ thương nên đem về nuôi, trên mạng có hướng dẫn cách cho ăn uống, vệ sinh, chăm sóc đàng hoàng".

Chính sự tò mò, muốn chứng tỏ bản thân, bắt kịp xu hướng cũng như mong muốn tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần vô hình đã khiến không ít học sinh tham gia vào trào lưu này. Một số học sinh lén lút mang những con búp bê nhỏ, màu sắc sặc sỡ vào trường để khoe khoang, truyền tai nhau cách cúng kiến, mua bán, gây ra tâm lý hoang mang, rùng rợn cho nhiều bạn học xung quanh.

“Em biết đến loại búp bê này thông qua mạng xã hội và những thông tin bàn luận từ bạn bè trong trường. Em đã từng chứng kiến việc bạn bè mang búp bê có kích thước nhỏ, màu sắc sặc sỡ vào trong trường để giới thiệu. Nhiều trường hợp còn truyền tai nhau về việc “nuôi búp bê” để cầu may mắn trong cuộc sống và học tập. Nếu thấy bạn lơ là học tập, em sẽ động viên bạn cố gắng phấn đấu bằng năng lực của bản thân, không nên tin tưởng vào những vấn đề mê tín dị đoan”- một em học sinh chia sẻ.

Nhiều phụ huynh thừa nhận, do áp lực sinh kế đã vô tình bỏ qua những thay đổi nhỏ trong của các cháu, chỉ đến khi phát hiện con sở hữu búp bê Kuman Thong mới giật mình, hoảng hốt.

Một phụ huynh trải lòng: “Khi thấy con có biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, bản thân tôi vừa giận, vừa thương, nhưng nghĩ lại một phần lỗi lớn là do gia đình đã thiếu sự quan tâm, con mình cũng chỉ là một nạn nhân, do tuổi đời còn nhỏ, tâm sinh lý đang trong giai đoạn phát triển, chưa nhận thức đầy đủ trước các hiện tượng mê tín dị đoan. Bản thân sẽ tự điều chỉnh công việc để có nhiều thời gian bên con, đồng thời mong muốn nhà trường và cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi thông tin để cùng bảo vệ các con tránh khỏi tác động tiêu cực của các hiện tượng mê tín. Cha mẹ cần phải là người bạn đồng hành, lắng nghe những áp lực thi cử của con, giúp con giải tỏa căng thẳng thay vì vô tình tạo thêm áp lực khiến con có những suy nghĩ lệch lạc”.

Nhiều trang mạng xã hội có lượng theo dõi khổng lồ liên tục thổi phồng về khả năng "chiêu tài, kích lộc, đem lại may mắn, bảo vệ gia chủ" của búp bê Kuman Thong

Ông Trần Minh Phước - Hiệu trưởng trường THCS Nhựt Tảo, phường Long An chia sẻ, hiện nay học sinh sử dụng mạng xã hội một cách phổ biến, dễ tiếp cận với nhiều luồng thông tin chưa được kiểm chứng, dẫn đến việc một số học sinh có hành vi tìm hiểu, mua, thờ cúng, nuôi búp bê Kuman Thong; thậm chí là giới thiệu, lan truyền thông tin này cho bạn bè cùng nắm. Trước tình hình trên, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp, tăng cường việc nắm, quản lý học sinh nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp với Công an phường trong việc nắm bắt thông tin, xác minh các vụ việc, trường hợp nghi vấn có hoạt động mua bán, thờ cúng búp bê Kuman Thong liên quan đến học sinh nhà trường.

Hầu hết các trường THCS, THPT,… cũng kịp thời có giải pháp, định hướng trong việc quản lý, giáo dục các em tránh khỏi tác động tiêu cực của hiện tượng trên, tránh ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng, hiệu quả học tập. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc phối hợp quản lý, giáo dục các em trong trường học lẫn tại gia đình; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm để chủ động tháo gỡ, giúp đỡ các em định hướng suy nghĩ, nhận diện vấn đề trong giai đoạn tâm sinh lý đang phát triển. Tất cả vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo các điều kiện ổn định, an toàn, môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ được phát triển tốt, toàn diện.

Ngăn chặn Kuman Thong xâm nhập học đường không chỉ là việc cấm đoán, mà là nỗ lực xây dựng tư duy khoa học cho thế hệ trẻ. Nhiều trường học đã tổ chức các buổi chuyên đề, giúp học sinh phân biệt giữa văn hóa tín ngưỡng và mê tín dị đoan. Tại gia đình, sự sâu sát của phụ huynh chính là lá chắn thép tốt nhất.

Đại úy Huỳnh Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an phường Long An cho biết: “Qua nắm tình hình, Công an phường đã nắm, ghi nhận một số thông tin, dư luận liên quan hoạt động mua bán, thờ cúng búp bê nghi vấn là búp bê Kuman Thong xuất hiện trên địa bàn phường và xâm nhập vào môi trường học đường. Trước tình hình trên, Công an phường đã chủ động phân công lực lượng tổ chức thẩm tra xác minh, làm rõ sự việc. Hiện tượng búp bê Kuman Thong là một hình thức mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam và vi phạm quy định của pháp luật, làm tổn hại, nảy sinh tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách con người”.

Trên cơ sở xác minh, làm việc các trường hợp có liên quan, Công an phường Long An khẩn trương báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tổ chức buổi làm việc với đại diện Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn để kịp thời thông tin tình hình, định hướng trong dư luận, giáo viên và học sinh; đề xuất biện pháp phối hợp rà soát, quản lý học sinh đối với việc sử dụng, tiếp cận thông tin có nội dung mê tín trên mạng xã hội, việc mua bán, thờ cúng búp bê Kuman Thong; ngăn chặn hành vi mê tín dị đoan ảnh hưởng xấu đến dư luận cũng như tình hình an ninh trật tự trong trường học.

Công an phường Long An cũng kiến nghị nhà trường cần đưa những nội dung về nhận diện, phòng ngừa tác hại của các hoạt động mê tín dị đoan vào nội dung trong các buổi ngoại khóa, sinh hoạt hè để các em học sinh nắm, nhận thức được bản chất, tác hại tiêu cực trước các hiện tượng trên, tránh bị đối tượng xấu lừa gạt, lôi kéo.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các bậc huynh hết sức lưu tâm trong việc quản lý, định hướng nội dung thông tin khi con em tiếp cận với mạng xã hội; cần thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để định hướng về mặt nhận thức, tạo điều kiện, môi trường lành mạnh để các em được học tập, giáo dục tốt.

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