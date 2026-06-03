Bộ Xây dựng đề xuất chính sách ưu đãi đất đai cho nhà ở cho thuê

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời câu hỏi của báo chí về các cơ chế đột phá nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, Bộ đang tập trung hoàn thiện chính sách theo hướng ưu đãi mạnh hơn về đất đai và tài chính.

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng thông tin về vấn đề thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Ảnh: VGP/QP.

Theo ông Hoàng, mặc dù mô hình nhà ở cho thuê đã được quy định tương đối đầy đủ trong Luật Nhà ở 2023, song kết quả phát triển thời gian qua vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, việc phát triển nhà ở cho thuê cần có các giải pháp đột phá về nguồn vốn, quỹ đất và cơ chế quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Bộ sẽ nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2026. Định hướng là chuyển từ tư duy chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, phục vụ công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Xây dựng sẽ đề xuất các chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn đầu tư các dự án nhà ở cho thuê, đặc biệt là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng động lực phát triển.

Thứ hai, rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhà ở cho thuê, trong đó chú trọng các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình quy mô nhỏ và vừa.

Thứ ba, phối hợp với các địa phương có nhu cầu lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng và Đà Nẵng để khảo sát, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng nhóm đối tượng, làm cơ sở quy hoạch, phân bổ nguồn lực và giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước.

Bộ Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu cơ chế huy động và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước cùng các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành loại hình nhà ở này.

Ông Lâm Văn Hoàng đề nghị các địa phương chủ động khảo sát nhu cầu nhà ở cho thuê, rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất và hạ tầng phù hợp, nhất là tại các khu công nghiệp và khu vực đông dân cư, nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh phân khúc nhà ở cho thuê trong thời gian tới.